motogp-sanmarino-tabellino-gara:-ancora-bagnaia

Bagnaia partiva dalla prima posizione in pole position e sa approfittare bene di questo vantaggio sin dal primo rettilineo corso. Alle sue spalle in griglia, il compagno di scuderia Jack Miller e appunto il pilota Yamaha leader della classifica mondiale. Quarto Jorge Martin e quinto Joan Zarco. Nelle prime curve l’azzurro della Ducati ha modo di ritagliarsi subito un discreto vantaggio di circa un secondo, perché Quartararo e Miller si trovano subito a duellare per la seconda posizione, con Marc Marquez pronto a minacciare un piazzamento sul podio. La prima posizione di Bagnaia non è così mai minacciata dai suoi rivali, per quanto non manchino sorpassi e controsorpassi alle sue spalle. Anche Martin è protagonista di questa fase, nonostante a circa metà corsa lo spagnolo sarà fermato da un’inopportuna caduta.

La gara

Fino a pochi giri dalla fine della gara, non ci saranno particolari problemi per Bagnaia per condurre la corsa, conservando saldamente la prima posizione, mentre in costante lotta restano i fratelli Espergaro, Marquez, Martin, Rins, Miller e ovviamente Quartararo. Giro dopo giro, sarà Marc Marquez a incontrare le maggiori difficoltà e con la caduta di Martin troverà spazio nei duelli per il podio anche Enea Bastianini, che, al di là dell’ottima prestazione del pilota, sarà prova di quanto questo circuito stia sorridendo quest’anno alla scuderia emiliana di Borgo Panigale. A una trentina di chilometri e quattro giri dalla fine della gara, la leadership di Bagnaia viene messa in discussione dall’arrembante Quartararo, El Diablo mai domo e pronto a legittimare il suo primato nella classifica del motomondiale, mentre tra tutti i contendenti per il podio sarà proprio Bastianini ad avere la meglio, nonostante fosse partito addirittura dalla 12esima posizione. Alle spalle dell’outsider Miller quarto e a seguire Mir, Marquez, Pol e Aleix Espargaro, quelli che saranno i piazzamenti anche alla fine del Gran Premio. Il duello tra i due primi in classifica si accende proprio negli ultimi tre giri, quando Quartararo mette in atto il piano strategico che aveva progettato, con la scelta di gomme giusta per farlo, con l’assalto alla Ducati della sua Yamaha solo nel finale. Il pilota francese spinge a tutta, provando il tutto per tutto, ma Bagnaia, nonostante la pressione e le vittorie che mai nessun pilota gli ha regalato, riesce a mantenere la concentrazione a dispetto della pressione in ogni punto del tracciato, senza cedere in nessuna zona del circuito. All’ultimo giro il vantaggio del pilota italiano si riduce ai minimi, ma negli ultimi punti dove Quartararo può superarlo, Bagnaia mantiene la posizione, senza concedere spiragli all’avversario. L’esito di una gara al cardiopalma si traduce in un podio formato da tre talenti della nuova generazione, proprio nella stagione dell’addio di Valentino Rossi. Un successo anche per la sua Academy, perché Bagnaia è professionalmente figlio di quella scuola. Il successo del ducatista permette a “Pecco” di assottigliare il vantaggio di Quartararo in classifica, mentre uno dei piloti di giornata è anche Bastianini, che ha condotto una gara al di sopra di qualsiasi aspettativa. La Ducati così si ripete e con un altro successo ha modo di consolidare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Il finale di stagione offrirà certamente altre emozioni prima di dare il suo responso. La scuderia italiana ci sta mettendo molto del suo, ma deve ringraziare anche un exploit come quello di Bastianini, che potrebbe presto entrare nel giro dei grandi, oltre a un Bagnaia che ormai si consacra come uno dei migliori piloti al mondo.