lutto-a-uomini-e-donne,-morto-nicolas-lorenzo-vona:-lo-schianto-nella-notte,-strazio-dalla-de-filippi

Lutto per l’intera famiglia di Uomini e Donne: è morto Nicolas Lorenzo Vona. Il 29enne di Arpino, nella notte di domenica 19 settembre, ha perso il controllo della sua macchina ed è finito fuori strada. La Mini si è ribaltata e il suo corpo è sbalzato fuori dall’abitacolo. Il giovane stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri quando, a un certo punto, è uscito di strada. Al momento non è escluso un malore o un animale sbucato all’improvviso.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare e socievole. Per ora, comunque, non si sa se la Procura di Cassino deciderà di disporre l’autopsia sul corpo. Il 29enne faceva parte dello staff tecnico di Uomini e Donne e di Amici di Maria De Filippi. Ecco perché oggi i profili social delle trasmissioni di punta di Canale 5 hanno postato una foto del ragazzo con un ultimo messaggio, unendosi al dolore dei suoi cari per la terribile scomparsa: “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”.

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto dell’incidente, non c’era già più nulla da fare. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti della zona, che sono stati svegliati proprio dal forte rumore. Sembra comunque che non siano state coinvolte altre automobili nella tragedia. Nonostante il suo lavoro a Mediaset, Nicolas di tanto in tanto tornava nella città di Arpino per dare il suo contributo nella realizzazione degli eventi.