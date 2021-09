Disney+, il Libro di Boba Fett lascerà i fan a bocca aperta

Disney+, il Libro di Boba Fett non teme alcuna comparazione con la serie tv che ha fatto innamorare tutti i fan di Star Wars, The Mandalorian.

La realizzazione dello spin off a tema The Mandalorian avrà Robert Rodriguez alla direzione di molti episodi dello show. La serie tv arriverà a Dicembre 2021, non è ancora stata rilasciata una data ufficiale.

La nuova serie tv del mondo di Star Wars per quest’anno sarà proprio lo spin off della serie evento The Mandalorian, nello show ci sarà come protagonista Boba Fett, interpretato da Temuera Morrison, il quale collaborerà con Fennec Shand, interpretata da Ming Na Wen, per riuscire a conquistare il controllo del cartello in mano a Jabba The Hutt.

Non si sa nulla della trama, le riprese si sono concluse a Giugno del 2021, in questo modo hanno garantito che la data di rilascio venga rispettata confermando l’uscita per Dicembre 2021.

Robert Rodriguez ha dichiarato di aver diretto un episodio con Boba Fett durante la seconda stagione dello show The Mandalorian, da lì tornerà in maniera costante nella nuova serie “Il Libro di Boba Fett”.

Disney+, il regista Robert Rodriguez ha fatto intendere che le prime battute di Boba Fett non sono nulla a confronto

A quanto pare le riprese d’azione nello spin off saranno molte di più, proprio per questo motivo Robert Rodriguez ha dichiarato che non può dire nulla riguardo lo spin off, ha giurato di tacere.

Ma ha dichiarato che lascerà a bocca aperta tutti i fan per l’azione e le dinamiche che si stanno creando nella produzione della serie. Tra i produttori esecutivi ci sono Jon Favreavu, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Robert Rodriguez.

L’ultimo dirigerà diverse puntate action dello show, inoltre il titolo è stato ufficialmente reso noto al Disney Investor Day, ma andrà in onda su tutte le piattaforme mondiali a partire da Dicembre del 2021.

Con il Libro di Boba Fett i produttori stanno cercando di dare una spinta in più alla serie The Mandalorian, e creare una storia più completa e continua, che faccia appassionare sempre più adulti e piccini alla scoperta del mondo infinito, magico, futuristico e saggio di Star Wars.

