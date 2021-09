can-yaman,-le-fan-dell’attore-insorgono:-“viene-torturato”

Can Yaman, dopo le foto circolate in rete che mostrano l’attore turco in lacrime, le sue fan non ci stanno e tramite i Social Network stanno difendendo il loro beniamino

Can Yaman in questi anni ha conquistano una grande fetta di pubblico. Tantissime sono le fan dell’attore turco, il quale negli ultimi tempi è oggetto di ”chiacchiera” per alcune foto circolate sul web che lo mostrano in lacrime.

Il mondo del gossip di conseguenza ha subito associato le lacrime alla rottura tra l’attore e la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta.

Can Yaman, le fan lo difendono sui Social Network

Sono tanti i messaggi di supporto per Can Yaman in queste ore. Sui Social Network, tantissime pagine e account hanno voluto schierarsi dalla sua parte e spegnere anche le voci di un possibile flirt tra la star di ”Mr Wrong” e Francesca Chillemi (i due saranno i protagonisti di una nuova fiction di Canale 5 “Viola come il Mare”).

Secondo le fan dell’attore le foto circolate sul web, in cui Can piange, sono state manipolate e non sarebbero recenti. Per questa ragione sostengono che il loro idolo sta subendo un linciaggio mediatico non indifferente.

