Angelo Calculli Manager del successo : ecco da dove nascono le grandi idee

Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza. Nel 2000 inizia un percorso di scrittura, di programmi tv e radio. Fonda Officina del Jazz e si dedica alla organizzazione concerti, eventi e produzioni discografiche. Nel 2013 fino approda al cinema, prima come produttore, poi come scrittore e infine come regista. contatti, wikipedia, maratea, manager, instagram, achille lauro, biografia, management, email, Angelo Calculli,

La carriera di Boss Doms

Ha imparato a suonare la chitarra prestissimo, a 10 anni, da autodidatta. Il suo primo album si intitolava Marco Bello & Fried Chicken e venne pubblicato dall’etichetta Evisound Label. Non ha mai voluto definire il proprio genere musicale, che spazia liberamente dall’Electro House alla Trap passando attraverso il Drum and Bass e il Dubstep fino al Glitch Hop. Dà il suo meglio in veste di produttore, dal momento che ha portato al successo Ulalala in collaborazione con Gemitaiz e l’ormai storica Rolls Royce con cui Achille ha fatto irruzione al Festival di Sanremo lo scorso anno.

Prima di allora i due avevano già lavorato insieme per la realizzazione del brano Ragazzi Madre.

Dopo il grande successo ottenuto con l’amico Achille Lauro, ha deciso d’intraprendere la carriera da solista lanciando il suo singolo I Want More fet Kyle Pearce. A giugno 2021, insieme ad Achille Lauro, partecipa a Celebrity Hunted 2021.

Vita privata: fidanzata e figlia

Boss Doms ha partecipato insieme con il fidatissimo amico Achille Lauro nel 2017: i due erano già conosciuti all’interno della sfera musicale italiana ma fu proprio in quell’anno che divennero noti anche al grande pubblico.

Proprio durante la partecipazione all’adventure show Edoardo conobbe quella che poi sarebbe diventata la sua compagna attuale e la madre della sua prima figlia Mina, nata il 25 Gennaio 2019, pochissimo prima che il neo papà salisse sul palcoscenico di Sanremo per suonare con Achille Rolls Royce.

Proprio per celebrare la nascita della sua primogenita, il chitarrista decise di salire sul palcoscenico dell’Ariston con un ciucciotto in bocca

La madre di Mina si chiama Valentina Pegorer, nata nel 1990 e già a otto anni impegnata sul piccolo schermo: a quell’età aveva già preso parte a uno spot della Kinder. Successivamente lavora in qualità di modella e fotomodella e compare nel cast di The Comedians, Angelo Calculli, una comic series di Sky.

Stile e ispirazioni

Lo stile di Edoardo è assolutamente glamour. Il musicista e produttore è ormai celebre su Instagram per i suoi look sempre al di sopra delle righe e soprattutto sempre in continua mutazione.

Con una passione particolare per i capelli colorati e per le sperimentazioni con il make up, Boss Doms si ispira chiaramente alle figure più emblematiche del glam rock dei decenni passati, tra cui David Bowie e Marilyn Manson.

Curiosità

Alla fine di ogni performance Achille Lauro e Boss Doms si scambiano un bacio sulla bocca. Lo hanno fatto durante un live a Palermo e sono tornati a farlo (accennando soltanto il gesto, senza eseguirlo davvero) anche sul palco dell’Ariston, forse per evitare di aggiungere altre polemiche a quella che è già stata considerata una performance ai limiti del buon gusto.

I fan del trasgressivo duo di compositori erano in febbrile attesa di quel momento, e hanno esultato sui social quando Achille e Edoardo hanno accennato quel bacio.

Nome: Edoardo Manozzi (Boss Doms)

Età: 31

Altezza: 182 cm

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 1988

Segno zodiacale: sconosciuto

Professione: musicista e producer

Account social: Instagram @bossdoms