Manila Nazzaro fa impazzire i telespettatori del Grande Fratello. “Ma com’è possibile?”, guardate bene com’è vestita | Foto

I telespettatori del Grande Fratello Vip letteralmente impazziti sui social per il “giallo del vestito fucsia” di Manila Nazzaro. La bella ex Miss Italia ha tenuto banco in questi giorni: prima per aver ripreso Amedeo Goria colpevole di aver palpeggiato nel letto l’addormentata Ainett Stephens (“Ma smettila con quella mano!”, ha gelato lo stagionato giornalista sportivo della Rai, che ha la fama di impenitente tombeur des femmes), quindi per aver confessato le sue debolezze e le sue difficoltà emotive e sentimentali: “La mia fisicità è stata spesso un’arma a doppio taglio”.

Ma a sconvolgere chi guardava il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini da casa ha contribuito il suo abito. “Di che colore è il vestito di Manila?”, era l’interrogativo da Settimana enigmistica che ha spopolato in tempo reale venerdì sera sui social. Per uno strano effetto combinato di tessuto e luci dei riflettori, l’elegante abito della Nazzaro sembrava cambiare colore a ogni inquadratura della regia.

Ora fucsia, ora arancione, ora rosso. Un rebus impossibile da risolvere, visto che la sensibilità ottica è altamente individuale. E come ricorda Leggo.it, il fenomeno non è nuovo: qualche anno fa, sempre sui social, aveva spopolato la foto-indovinello di un vestito che a qualcuno sembrava nero e a qualcun altro addirittura color oro. Una bella differenza. Oggi come allora, la risposta è semplice: tutto dipende dall’intensità dei fari delle telecamere.