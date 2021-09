Kerem Bursin, chi è l’attore turco della soap “Love is in the air”

Scopriamo chi è Kerem Bursin, l’attore turco protagonista nel cast di “Love is in the air”, soap ambientata in Turchia e in Italia.

“Love is in the air” è una commedia romantica turca, trasmessa in Italia su Canale 5. Kerem Bürsin interpreta il ruolo di Serkan Bolat, protagonista della serie insieme a Eda Yıldız, interpretata da Hande Erçel. I due sono fidanzati anche nella vita reale.

Kerem Bürsin: biografia dell’attore

Kerem Bürsin è nato a Istanbul, il 4 giugno 1987. Fin da piccolo ha viaggiato molto, trasferendosi frequentemente: Kerem, infatti, ha vissuto in 7 paesi diversi.

A 12 anni si è trasferito negli Stati Uniti con la sua famiglia ed ha cominciato ad appassionarsi alla recitazione mentre frequentava il liceo a Sugar Land, nel Texas. In quegli anni ha cominciato a partecipare a diversi spettacoli e provini. Il più importante è stato una trasposizione teatrale del romanzo “The Mariner” di Don Nigro, dove ha interpretato Cristoforo Colombo e che lo ha portato a vincere vari riconoscimenti, tra i quali il premio come miglior attore del Texas.

Nel 2006 ha ottenuto un ruolo minore nel film “Thursday” e nel 2008 ha recitato nel cortometraggio “The Architect”, ricevendo una candidatura agli Evvy Awards per la migliore interpretazione.

Successivamente si è trasferito a Los Angeles, dove ha terminato l’università ed ha recitato in due film prodotti da Roger Corman: “Sharktopus” nel 2010 e “Shen gong yuan ling” nel 2013.

Nel 2013 ha lasciato gli Stati Uniti ed è tornato a Istanbul, conquistando il pubblico turco con la sua partecipazione a varie serie televisive e film.

Nel 2017 ha vinto il premio Seoul International Drama Awards come miglior attore per il ruolo del marinaio Ali nella serie “Bu şehir arkandan gelecek” (“Heart of the city”). Nel 2018 ha recitato e co-prodotto la serie Netflix “Immortals”.

Oltre alla recitazione, l’attore è molto impegnato nel sociale: è interessato alla tutela dell’ambiente, ai diritti dell’infanzia e alla lotta alla violenza contro le donne.

Kerem è stato a Milano in questi giorni, per partecipare come ospite alla trasmissione “Verissimo”. È stato intervistato da Silvia Toffanin e il suo intervento sarà trasmesso domenica 19 settembre.

