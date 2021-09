il-lutto-che-ha-cambiato-la-vita-di-kerem-bursin:-un-tragico-incidente

Non tutti sanno che Kerem Bursin ha dovuto affrontare la perdita di una persona cara: il dramma lo ha spinto a tornare in Turchia.

Il mondo delle serie tv sembra avere trovato un nuovo idolo. Stiamo parlando di Kerem Bursin, protagonista della fortunata soap Love Is In The Air in onda su Canale 5. L’attore turco al momento sta riuscendo a far parlare di sé anche più del suo famoso collega connazionale Can Yaman.

Bursin, che è ormai desiderato da tantissime donne italiane, è stato intervistato dal magazine turco Hurriyet per parlare del momento d’oro professionale che sta vivendo. Durante l’intervista l’attore si è raccontato a cuore aperto, spiegando di essere contento del successo e di essere al momento impegnato in ben tre progetti. Tuttavia non ha potuto fare a meno di ricordare l’istante in cui la sua vita è cambiata definitivamente.

Kerem Bursin ha passato l’infanzia e l’adolescenza, compresa la gavetta, perlopiù in America, per poi fare ritorno in Turchia. A spingerlo al rientro nel suo Paese d’origine è stato un terribile dramma: “Mi è successo qualcosa di brutto che mi ha portato qui – ha dichiarato – ho perso il mio migliore amico in un incidente”.

Kerem Bursin e la storia d’amore con Hande Ercel

Che Kerem Bursin sia fidanzato con l’altra protagonista di Love Is In The Air, Hande Ercel, non è certo un segreto. L’attrice gli ha rubato il cuore proprio sul set. La relazione è stata ufficializzata pubblicamente di recente, ma la coppia preferisce mantenerla lontana per quanto possibile dalle luci dei riflettori.

“Non porto la mia vita personale al lavoro”, ha evidenziato l’attore a Hurryiet. I media turchi hanno definito i due una “coppia vincente” e nel Paese sono amatissimi. I profili social di entrambi continuano a restare super seguiti per scoprire qualcosa in più sulla love story.

