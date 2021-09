erik-crepaldi:-il-tennista-coinvolto-in-un-grave-incidente-d’auto

Momenti di preoccupazione per Erik Crepaldi, il tennista di 31 anni che giovedì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

La collega e fidanzata di Crepaldi, Federica Prati ha dichiarato che il compagno è un “lottatore” e che riuscirà a tirare su “la partita più importante”: quella della vita. Erik, il tennista n. 619, è in ospedale in seguito ad un grave incidente avvenuto giovedì notte.

Erik Crepaldi, in coma dopo l’incidente

L’atleta piemontese ha avuto un incidente stradale nella notte del 16 settembre, sulla provinciale 230 all’altezza di Busonengo, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Crepaldi al momento è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Maggiore della Carità di Novara, dopo esser stato portato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dai soccorritori del 118 giunti sul luogo dell’incidente.

Gli avvenimenti sono stati ricostruiti dagli agenti della polizia stradale di Vercelli: Erik ha avuto uno scontro frontale con un’altra auto sulla provinciale a qualche chilometro da Vercelli. L’atleta stava viaggiando da solo e, dopo lo scontro, entrambe le auto sono andate fuori dalla carreggiata.

L’atleta è finito incastrato tra le lamiere, fino all’intervento dei vigili del fuoco del comando di Vercelli. Nella seconda vettura erano presenti 3 uomini, in condizioni meno gravi rispetto a Crepaldi. I 3 sono stati medicati e portati in ospedale in codice giallo e verde.

Erik era tornato da poco dalla Francia, dopo aver partecipato al 25.000 dollari di Bagneres-De-Bigorre dal quale si era ritirato a causa di un infortunio durante il secondo turno.

Nelle prossime settimane avrebbe dovuto partecipare al campionato di Serie A2 nel suo esordio stagionale per il Tennis Club Maglie, la società per la quale sta giocando da diversi anni e dove è diventato uno dei giocatori più seguiti dai tifosi leccesi.

Per quanto riguarda la sua situazione attuale, il tennista non è in pericolo di vita. I suoi seguaci lo stanno aspettando augurandogli di riprendersi presto e le parole della sua compagna sono fiduciose.

