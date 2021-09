dimentica-il-testo-in-diretta,-disastro-in-diretta.-tale-e-quale-show,-loretta-goggi-con-gli-occhi-lucidi

Inizia nel segno di Loretta Goggi l’undicesima edizione di Tale e Quale Show. Il talent vip di Rai 1 condotto da Carlo Conti si apre con un toccante ricordo di Raffaella Carrà, scomparsa in estate. La Goggi, per anni considerata una “rivale” della Raffa nazionale negli anni d’oro del varietà televisivo italiano ha gli occhi lucidi, e la regia la inquadra con insistenza. “Dedichiamo a Raffaella Carrà l’intera edizione 2021 di Tale e Quale – spiega Conti -, abbiamo voluto iniziare ricordando la regina della televisione. Tale e Quale Show è il primo varietà in onda dopo la morte di Raffaella, perciò abbiamo voluto omaggiarla”.

Quindi si entra nel vivo della gara. Il compito (non facile) di rompere il ghiaccio spetta a Simone Montedoro, a cui l’emozione ha tirato un brutto scherzo. L’attore diventato famoso per il ruolo del capitano Tommasi nella fiction blockbuster Don Matteo imita Francesco De Gregori in un pezzo molto impegnativo, perché iconico: Buonanotte Fiorellino. Durante l’esibizione, però, Montedoro dimentica le parole. Un momento di imbarazzo per Montedoro, che trova però proprio nella Goggi un pronto sostegno.

“Simone – lo rincuora Loretta – conosco la tua gioiosità perché anni fa eri pronto a ballare con me e mia sorella nel programma di Insinna ed ho visto che sei un tipo brillante. Ti sei emozionato ed hai perso un po’ le parole ma ti assicuro che l’emozione è normale fa parte di questo mestiere.”. Un po’ più velenoso Cristiano Malgioglio, altro protagonista della giuria: “Io non so come comportarmi se essere un po’ vipera o più dolce devo dire che non me lo hai reso gioioso, Francesco De Gregori. In un certo senso lo è”.