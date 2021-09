amedeo-goria-fuori-controllo:-“squalficatelo”.-il-rumore-(disgustoso)-in-diretta-al-grande-fratello-vip:-regia-nel-panico

Un Amedeo Goria sempre più fuori controllo al Grande Fratello Vip. Il giornalista, padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta (entrambe protagoniste della scorsa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini) sta accendendo la casa con comportamenti un po’ troppo disinvolti e sopra le righe. Principalmente, la sua passionaccia nemmeno troppo segreta per la giunionica Ainett Stephens, la “pantera nera” dalle curve prosperose che attirano Goria come l’orso al miele. Ma non solo.

Mentre Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sono in giardino e stanno parlando di un altro show televisivo, l’Isola dei famosi, la regia stacca e va su Goria in camera da letto. Il giornalista si sta svegliando dal pisolino pomeridiano (piuttosto movimentato) e si abbandona a un vero e proprio, tonante rut**o, una digestione ad alta voce che imbarazza la regia e disgusta i telespettatori, scatenati sui social. “Ma cosa ho appena visto? Staccate dagli altri per inquadrare Goria che emette questi suoni?”. “Ci mancava solo questo, dopo tutto quello che ha fatto. Speriamo stasera prendano provvedimenti”.

Goria non sembra godere di un grande appoggio popolare, visto che in tanti chiedono a gran voce una sua squalifica. Motivo? Quanto accaduto qualche minuto prima dell’increscioso rumore. Dopo aver palpeggiato la Stephens durante un ballo di gruppo, l’ha raggiunta nel letto ma mentre lei riposava, la mano dello stagionato giornalista Rai con fama di tombeur des femmes avrebbe “approfittato” della situazione e solo l’intervento della Nazzaro l’avrebbe rimesso al suo posto: “Ma Amedeo, la smetti con quella mano?”.