Adriana Volpe, le accuse al marito Roberto Parli: cosa è successo

Adriana Volpe, ha rivelato dopo mesi che suo marito ha dei problemi, è una persona molto fragile che va protetta a tutti i costi.

La conduttrice ha dichiarato che vedere la persona accanto a te, giorno dopo giorno cambiare e prendere una strada che non condividi è qualcosa di molto difficile.

Ha parlato della rottura nel suo matrimonio con Roberto Parli, il quale appena essersi diviso dalla conduttrice ha dichiarato alcune pesanti accuse per poi arrivare ad insinuare un presunto tradimento della conduttrice nei suoi confronti.

I due sono stati legati per 14 anni, da loro amore è nata una figlia, si chiama Gisele. Dopo diversi anni insieme, la coppia è entrata in un momento di forte difficoltà durante l’inverno.

Inizialmente ha lottato con tutte le sue forze per riuscire ad affrontare la crisi di coppia, ha dichiarato che la situazione era come se avesse avuto tra le mani una fune, lei scappava in una direzione e lei cercava in tutti i modi di tenerlo con sé.

Con il tempo ha capito che faceva del male solo a sé stessa, l’unica cosa che poteva fare era aprire la mano per poi lasciare la fune e lasciarlo andare.

Adriana Volpe, dopo la rottura con il suo ex marito ha preferito mantenere il silenzio per salvaguardare la figlia

Nel momento in cui la coppia ha deciso di separarsi, l’unica cosa importante per la conduttrice è stata tutelare sua figlia. Nel momento in cui si dà spazio ad una dichiarazione, bisogna verificare come è lo stato d’animo della persona che in quel momento sta parlando.

Il suo ex marito ha detto delle cose molto gravi nei suoi riguardi, inoltre ha avuto una condotta assurda e inaccettabile non cercando di tutelare una ragazza minore.

Qualche mese dopo la rottura della relazione, la conduttrice era finita nel mirino e nella furia del suo ex marito Roberto Parli, il quale aveva condiviso una foto della conduttrice al fianco di un amico Marco Profeta.

L’uomo aveva dichiarato di essersi stancato della sua ex moglie, dichiarando che le falsità prima o poi dovevano uscire. Tra Avvocato, cantante, autore chi più ne ha più ne metta, Roberto Parli sapeva solo una cosa, che quell’uomo girava in casa sua nudo dinanzi a sua figlia Gisele.

Aveva dichiarato di avere degli audio e delle testimonianze che potevano confutare i fatti, e non ha mai avuto paura di quello che scriveva, aspettandosi anche ripercussioni legali dopo le sue dichiarazioni scottanti ai danni della sua ex moglie ormai delusa.

