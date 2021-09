Stefania Orlando, chi è il marito Simone Gianlorenzi: “Un uomo d’oro”

Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi è suo marito ed è una tra le protagoniste del Grande Fratello Vip che ha tenuto compagnia il pubblico di Canale 5 sino a Febbraio del 2021.

Durante la sua esperienza in tv la conduttrice ha fatto emergere la sua personalità e il carattere forte che l’ha portata ad avere confronti aspri con i concorrenti nella casa più spiata di tutta Italia.

L’ultima discussione avuta è stata proprio quella con Patrizia De Blanck, la quale è sfociata in lacrime per l’aggressione verbale della contessa nei suoi confronti, in molti presero le difese della conduttrice sui social, anche suo marito Simone Gianlorenzi.

Il gesto del chitarrista ha dato l’idea di quanto sostenga la sua dolce metà anche a distanza, nonostante tutto la ritiene la sua compagna di vita durante le sue avventure.

Simone Gianlorenzi è un musicista e chitarrista che ha collaborato con diversi artisti, tra cui ci sono Anna Oxa, Briga e i Gemelli Diversi. Convola a nozze con la conduttrice nel 2019 proprio dopo 11 anni di fidanzamento.

I due non hanno figli, i due si sono conosciuti quando il chitarrista aveva la sua band “Gli Orlandi Furiosi”. Nella casa l’ex concorrente ha raccontato l’aneddoto di come si sono conosciuti.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Stefania Orlando, la rivelazione: cosa faceva prima del successo

Stefania Orlando, chi è suo marito Simone Gianlorenzi il chitarrista della band “Gli Orlandi Furiosi”

Simone era il chitarrista e aveva chiesto al suo ex marito di allora Andrea, se conosceva una band a Roma, la conduttrice venne introdotta a loro. I due hanno cominciato a lavorare insieme, poi un anno dopo l’altro quando la conduttrice si era lasciata, sognò di fare l’amore con lui.

Gli mandò un messaggio raccontandogli cosa aveva sognato, e il chitarrista gli rispose dicendole che ha sognato lo stesso da molto tempo ad occhi aperti.

In questo modo è nato l’amore tra i due, il quale è stato coronato con un matrimonio a Luglio 2019, la showgirl aveva raccontato che voleva farla finita dopo la morte della sua amica, non riusciva a vedere più la luce, ma Simone è riuscito a salvarla dall’abisso dove si era cacciata.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Stefania Orlando, il racconto sul GFVIP della showgirl: le dichiarazioni

Dopo aver perso la sua amica era diventata ipocondriaca, gli stessi dottori ironizzavano che la sua patologia fosse stata causata da un trauma, aveva degli attacchi di panico continui e settimanalmente aveva delle visite mediche fisse.

All’improvviso capì che non aveva nulla, anche nei momenti peggiori Simone c’è sempre stato per lei, proprio nel momento in cui nessuno l’avrebbe mai creduta, lui l’ha fatto senza battere ciglio.

Durante quei momenti non era facile stare accanto alla conduttrice, ma Simone con molta sensibilità non l’ha mai giudicata, anzi l’ha sempre sostenuta in ogni sua scelta. Proprio per questo motivo la showgirl definisce il suo come un uomo d’oro e speciale, il quale l’ha salvata dai brutti pensieri avuti durante il corso degli anni.

The post Stefania Orlando, chi è il marito Simone Gianlorenzi: “Un uomo d’oro” appeared first on Ck12 Giornale.