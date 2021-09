Simone Montedoro, carriera e curiosità sull’attore di Don Matteo

Simone Montedoro è conosciuto al grande pubblico per la divisa di carabinieri nella fiction Rai: tanti i ruoli nella sua vita professionale

Per molti è il capitano Tommasi, ruolo della fortunatissima fiction Rai Don Matteo, ma Simone Montedoro è molto altro. Tante le esperienze nella sua carriera, anche quando non ci mette le faccia ma solo la voce, componente fondamentale nel suo lavoro. Come quando è stato la voce narrante de La Caserma.

Aveva anche ottenuto spazio sulle pagine di gossip per la storia con Manuela Arcuri mentre oggi, pur se non è sposato, vive felicemente con la sua compagna, Lara Carnevale, e loro figlio Matteo.

L’attore tiene molto a mantenere le distanze tra il lavoro e la vita privata. In un’intervista a Culturaeculture.it ha detto che “Tante persone dello spettacolo non riescono a uscire da questo monto”, lui ha invece gli amici di sempre e la propria figlia, quando il set chiude, sveste i panni del personaggio ed è solo Simone.

Simone Montedoro nel 2004 ha sconfitto una malattia

L’attore ha fatto parlare di sé purtroppo anche per un evento meno bello. Nel 2004 gli viene diagnosticato il linfoma di Hodgkin, una malattia che è riuscito a sconfiggere. Dopo un evento del genere, come capita a tutte le persone che vivono un periodo del genere, ha trovato forza negli affetti più cari che si tiene stretto.

Classe 1973, ha debuttato nei fotoromanzi e al teatro nella stagione 1998-99 a Roma, recitando in No Exit e A chi toccherà stasera. Per la televisione tra le fiction più famose ha partecipato a Distretto di Polizia 2 e 6, Un medico in famiglia 3 e Medicina generale. Nel 2017 ha dimostrato anche le due doti di ballerino in Ballando con le stelle.

