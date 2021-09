nel-2022-arriva-la-triumph-speed-triple-1200-rr,-la-moto-che-vuole-essere-raffinata-ed-esclusiva

La nuova Triumph Speed Triple 1200 RR intende portare una ventata d’innovazione nel tradizione mondo delle due ruote inglesi. Eleganza e dettagli classici si sposano sulla nuova Triumph con performance emozionanti. Dedicata a tutti gli amanti dell’inimitabile personalità delle Speed Triple, la nuova RR punta a essere la Triumph più raffinata, esclusiva e performante di sempre, posizionandosi al top della gamma delle iconiche roadster di Hinckley. Le sue linee filanti ed eleganti e la posizione di guida sportiva donano alla RR un look più aggressivo che cattura immediatamente l’attenzione.

La Speed Triple RR eredita le prestazioni, il sound e il carattere del tre cilindri da 1.160 cc che equipaggia la roadster 1200. Il propulsore è stato però ottimizzato nelle sue componenti interne per ottenere maggiore potenza (189 Cv), più coppia (125 Nm) e ulteriore linearità di erogazione a tutti i regimi. Come per la Speed Triple 1200 RS, la nuova RR prevede una dotazione tecnologica all’avanguardia per supportare il pilota rendendo la guida più efficace e sicura, ma anche per ottimizzare il comportamento della moto nelle più differenti situazioni di impiego.

La RR è dotata delle nuove sospensioni elettroniche semiattive e regolabili Öhlins Smart EC 2.0 sia davanti che dietro. Le modifiche dell’assetto, anche a moto in movimento, si possono effettuare tramite il cruscotto TFT da 5” e prevedono un continuo aggiustamento in termini di compressione ed estinzione. Cinque le modalità di guida disponibili: rain, road, sport, track e rider, personalizzabile a piacimento. La RR è inoltre dotata di funzionalità My Triumph connectivity system, compatibile con Android e iOS. Consente il collegamento dello smartphone per effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica, navigatore pittografico a frecce “turn-by-turn” e dI comandare una actioncam GoPro.

Due le livree disponibili che includono spoiler motore e copertura sellino passeggero in tinta e facilmente intercambiabile. Il prezzo di listino è di 20.600 euro, la disponibilità da inizio 2022.

L’articolo Nel 2022 arriva la Triumph Speed Triple 1200 RR, la moto che vuole essere raffinata ed esclusiva è tratto da Forbes Italia.