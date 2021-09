La solidarietà di Massimo Moratti: dona il suo stipendio di 1,5 milioni di euro ai dipendenti di Saras

Un grande gesto di solidarietà. Massimo Moratti, presidente di Saras, azienda che opera nei settori del petrolio e della produzione di energia elettrica, ha deciso di donare tutto il suo stipendio annuale di circa 1,5 milioni di euro a favore degli operai della sua raffineria di Sarroch, in Sardegna. I lavoratori dello stabilimento riceveranno, quindi, circa 150 euro netti in più in busta paga nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

La scelta dell’ex patron dell’Inter è stata dettata dal fatto che, durante i mesi più acuti della pandemia, gli operai di Saras sono stati chiamati a sforzi sia fisici che economici. A causa della cassa integrazione, infatti, hanno visto una riduzione della busta paga. “Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile”, si legge nella lettera inviata da Moratti e diffusa sui principali social media. “Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, in parte, il peso della cassa integrazione”.

Bellissimo gesto di Massimo #Moratti: per compensare la #CIG degli operai della #Saras ha donato il suo stipendio annuale (1.500.000 euro). pic.twitter.com/saDsLLT8Mj — Marco Varini (@marcovarini) September 16, 2021

Da Massimo Moratti a Del Vecchio e Ferrero: la solidarietà per i dipendenti

Anche se in modalità diverse, sono stati tanti i gesti di solidarietà a favore dei propri dipendenti compiuti in questi mesi da diverse importanti aziende italiane. Tra queste ricordiamo:

Esempi di imprese che, in un momento di estrema difficoltà, hanno messo al primo posto il sostegno al loro personale.

