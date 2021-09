il-nuovo-rinascimento-di-forbes:-le-immagini-dell’evento-di-firenze-dedicato-alle-small-giants

Nella cornice del Four Seasons di Firenze si è svolto per la quarta volta l’appuntamento dedicato al Nuovo Rinascimento. Il focus di quest’anno è stato sugli Small Giants, i “piccoli giganti” del made in Italy, ovvero le piccole e medie imprese italiane. Gli autori del progetto sono stati Forbes Italia, pubblicato da BFC Media, e Kon Group, società indipendente leader in Italia nella finanza straordinaria (M&A) per le piccole e medie imprese.

L’iniziativa segue la scia del progetto targato Forbes Italia, iniziato con la pubblicazione nel mese di settembre dell’allegato proprio sugli Small Giants. Un inserto che mira a dare visibilità a centinaia di aziende italiane con fatturati compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro e a raccontare le loro storie di successo con una serie di iniziative multimediali. I protagonisti, oltre ad avere visibilità sul sistema Forbes, entreranno anche a far parte di un network di importanti imprese e otterranno gli strumenti utili per consolidare il loro business. Firenze rappresenta il kick off di un percorso di 14 eventi sul territorio italiano che si protrarrà fino alla fine del 2022.

A dare via il dibattito il direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, dopo il saluto di Fabrizio Bencini, partner di Kon Group che ha partecipato insieme a Vincenzo e Francesco Ferragina. Tra i partecipanti Vincenzo Tundo (Marketing manager Acqua San Benedetto), Pasquale Cataldi (Ceo Altus), Raffaele Zingone (Condirettore generale chief commercial officer Banca Ifis), Arturo Ziliani (Amministratore delegato Berlucchi), Emanuele Nenna (Ceo Dentsu Creative), Andrea Macchione (Ceo Domori), Maurizio Marinella (Presidente Marinella), Nicola Lanzetta (Responsabile mercato Italia Enel), Andrea Bartolini (responsabile imprese Toscana Intesa San Paolo), Edgardo Ratti (Co-managing Partner Littler Italia), Massimo Romagnoli (Presidente Progresso Consulting), Angelo Bruscino (Ceo So.F.Invest), Walter Ibba, (Responsabile vendite Italia Tim), Michele Grazioli (Founder Vedrai), gli chef Alessandro Rossi de Il Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto e Cristiano Tomei del ristorante L’Imbuto di Lucca e il pilota ora anche vigneron Jarno Trulli.

L’iniziativa ha registrato un grande successo di pubblico, con lo spazio a disposizione alla Villa del Four Season tutto esaurito. Professionisti, imprenditori, comunità dell’economia e della finanza hanno scelto di partecipare all’evento. Un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Forbes nell’attenzione verso il talento giovanile e le storie aziendali che costituiscono il tessuto imprenditoriale italiano. Kon Group, da parte sua, conferma la sua vicinanza al mondo delle piccole aziende e della finanza familiare.

