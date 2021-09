Calcio: Europa League, il Napoli rimonta con una doppietta di Osimhen, a Leicester è 2-2

Leicester, 16 set. – (Adnkronos) – Un Napoli mai domo rimonta due gol al Leicester in trasferta nel match d’esordio del gruppo C di Europa League. Al doppio vantaggio degli inglesi con Perez e Barnes, replica Osimhen con una doppietta che evita una sconfitta immeritata dopo una partita giocati quasi per intero nella metà campo avversaria.

Parte forte il Napoli con un’azione individuale di Osimhen che si accentra e lascia partire un tiro di destro che Schmeichel controlla in due tempi. Al 9′ però passano gli inglesi: scambio tra Barnes e Iheanacho con palla di ritorno a quest’ultimo che crossa sul secondo palo dove è pronto Perez che al volo batte Ospina.

Subito il gol la squadra di Spalletti non sbanda e prende in mano la partita. Al 25′ Osimhen crossa dalla sinistra sul lato opposto per Malcuit, la conclusione dell’esterno destro è fuori. Dopo qualche minuto ancora l’attaccante nigeriano in versione assistman per Zielinski che calcia di prima intenzione, la palla carambola tra Castagne e Schmeichel e finisce fuori. Al 40′ ancora una palla gol per il Napoli, dagli sviluppi di un angolo battuto da destra la palla viene respinta dalla difesa del Leicester, finisce a Insigne che prova a piazzarla, tiro fuori di un soffio. Prima della fine della prima frazione ci prova Osimhen che dall’altezza del dischetto spara alto.