Ipotesi Mara Venier al Grande Fratello Vip: la sua risposta spiazza tutti, intanto si prepara alla nuova edizione di Domenica In.

Prima l’intervista al settimanale ‘Oggi’ in cui afferma di voler lasciare la televisione perché troppo ‘faticoso’: “Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta”. Poi, le nuove dichiarazioni in conferenza stampa in cui non chiude la porta in faccia ai reality show. Infine una serie di storie sul suo profilo Instagram, per presentare lo studio della nuova edizione di Domenica In.

Mara Venier non si ferma un attimo e si lascia andare a diverse considerazioni sul suo futuro lavorativo: i fan della signora della televisione italiana hanno preso malissimo il suo annuncio di volersi ritirare dalle scene, ma attenzione. La donna, infatti, sembra tutto meno che pronta a questo passo che sconvolgerebbe davvero la televisione italiana, un addio che sicuramente segnerebbe un punto di svolta.

Grande Fratello Vip: ipotesi Mara Venier e lei risponde sui reality show

Nel frattempo però Alberto Matano ha pubblicato tra le sue Instagram Stories il frammento di una conferenza stampa di Mara Venier, alla vigilia della nuova edizione di Domenica In. Un’edizione in uno studio rinnovato, come lei stessa ha evidenziato appunto sul suo profilo Instagram, attraverso dei video pubblicati sulle storie pochi minuti fa. Nella conferenza stampa, la zia Mara si è lasciata andare a un commento che farà sicuramente discutere, rispondendo appunto a una domanda sui reality show.

“Un reality? Perché no” – è stata la battuta di Mara Venier – “Un reality potrebbe essere un’esperienza divertente”. La frase ‘rubata’ da Alberto Matano sicuramente fa fantasticare molti, soprattutto appunto quanti amano la conduttrice televisiva e la vedrebbero benissimo ad esempio nella casa del Grande Fratello Vip. Sarebbe un’esperienza di certo divertente, ma non solo: in molti sono convinti che la zia Mara sbaraglierebbe la concorrenza. Noi siamo pronti, eventualmente, a fare il tifo per lei.

