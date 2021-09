La trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica hanno messo tutti di fronte ad una grande opportunità: rivoluzionare il modo di vedere le cose, di fare business, di offrire servizi. Insomma, rivoluzionare il modo di pensare, creando nuove opportunità nella vita e nel lavoro. Forbes Italia e Samsung, dopo la prima collaborazione nel format New Normal State of Mind, tornano insieme per intervistare gli attori di questo cambiamento. From Revolution to Samsung’s solution porta in scena cinque imprenditori che hanno saputo cavalcare questa onda per fondare la loro startup. Dall’idea alla messa a terra, passando per ostacoli, difficoltà e anche grandi soddisfazioni personali, i cinque protagonisti stanno vincendo questa partita. In che modo? Grazie al talento, alla passione, al sacrificio e anche attraverso l’indispensabile supporto della tecnologia. L’alleata perfetta, se si vuole diventare leader della rivoluzione digitale.

L’ospite della prima puntata di From Revolution to Samsung’s solution è Carlo Bertelli, fondatore di Kama Sport. Un appassionato giovane che vuole portare l’industria 4.0 all’interno del mondo del calcio.

Ascolta “From Revolution to Samsung’s Solution” su Spreaker.

L’articolo From Revolution to Samsung’s solution – Ep.1: Carlo Bertelli, fondatore di Kama.sport è tratto da Forbes Italia.