Rosa Di Grazia ed Esa Abrate, flirt in corso? Tutta la verità – VIDEO

Rosa Di Grazia ed Esa Abrate sono due degli ex concorrenti più amati della scorsa edizione di Amici. Tra di loro, secondo varie indiscrezioni circolate sul web, ci sarebbe del tenero. Come stanno le cose veramente? In calce all’articolo è possibile visionare un video in cui Esa racconta tutta la verità

Circa un anno fa, Rosa Di Grazia ed Esa Abrate si apprestavano ad entrare nella scuola di Amici. Ambedue gli allievi sono riusciti ad accedere alla fase finale del programma, tuttavia il loro percorso si è interrotto quasi subito (Rosa eliminata alla quarta puntata ed Esa alla prima).

La ballerina inoltre, è stata molto chiacchierata all’interno della scuola, per aver intrapreso una relazione con il cantante Deddy. La loro storia, però, non è proseguita fuori dal talent e alla ragazza, negli ultimi tempi, le sono stati accostati diversi flirt. Uno di questi è proprio con il cantante Esa. E’ veramente così o si tratta di un equivoco?

Ti potrebbe interessare anche questo articolo->GFVIP 6, ecco quanto guadagnano a settimana i concorrenti: cifre da capogiro

Rosa Di Grazia ed Esa Abrate, tutta la verita

Tramite Instagram, Esa ha voluto smentire l’indiscrezione e nel dettaglio ha affermato: “Ho letto un sacco di articoli e un sacco di messaggi in cui dite che io e Rosa flirtiamo e stiamo insieme. No. Io e Rosa siamo amici e basta. Come dice lei esiste l’amicizia tra uomo e donna. Quindi smentisco tutto, non è vero. Le voglio un sacco bene”.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Giulia Stabile e Deddy, il selfie insieme e la dedica che spiazza

Rosa ed Esa stanno insieme? Parlano loro. pic.twitter.com/MNjThHnkMw — disagiotv (@disagio_tv) September 15, 2021

Dunque, niente storia d’amore tra la ballerina e il cantante. Si tratta semplicemente di un forte legame di amicizia. Spesso all’interno del talent si instaurano amicizie che poi perdurano nel tempo. Intanto, ricordiamo che domenica 19 settembre inizierà la nuova edizione del talent-show. Appuntamento, come detto, a domenica alle ore 14 su Canale 5.

The post Rosa Di Grazia ed Esa Abrate, flirt in corso? Tutta la verità – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.