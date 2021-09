Riccardo Lodoli lancia il franchising per tutti i parrucchieri: “Così regaleremo sorrisi agli italiani”

Un’idea nata dai capelli. Un’idea nata per un bisogno preciso: combattere le calvizie con un metodo innovativo, la protesi capillare. E Riccardo Lodoli, giovane hair Stylist romano, rivoluziona il settore iniziando dal basso e scalando ogni tappa del successo. Oggi, sicuramente, è leader del settore ed ha coronato l’ennesimo progetto con l’apertura di un franchising. Hair again, il suo gioiellino, si allarga e arriva in tutta la penisola. Prima apertura, oltre quella capitolina, è a Firenze. La novità resta legata al fatto che Lodoli ha inventato una nuova formula imprenditorie che premette ai parrucchieri di affiliarsi senza troppi costi. “Voglio andare incontro alle esigenze degli imprenditori che intraprendono questo percorso, solo in questo modo possiamo soddisfare al meglio i nostri clienti”, racconta a Libero Lodoli. “Il mondo del franchising, con questo format, si arricchisce di un modello di business completo, redditizio e fortemente sfidante. Hair Again offre al cliente una vera e propria consulenza di bellezza, partendo dalle aspettative del cliente fino ad arrivare ai consigli sulla tipologia di protesi e il taglio di capelli più adatto al proprio viso”.

Lodoli è riuscito ad imporsi sul mercato rivoluzionando totalmente il settore delle protesi capillari. Dimenticate i vecchi “parrucchini” anni Ottanta. Adesso la protesi capillare è invisibile, impercettibile. E i costi sono contenuti. “I nostri centri a Roma rappresentano il punto di riferimento nazionale per gli impianti capillari di nuova generazione, che hanno portato una vera e propria rivoluzione senza precedenti nel mondo della parruccheria e dell’hair styling. Con Hair Again l’affiliato avrà accesso ad una tecnologia brevettata e all’avanguardia, richiesta da un sempre più grande numero di clienti in tutta Italia”, spiega Lodoli. Che, pur essendosi convertito all’imprenditoria, non ha mai lasciato pettine e forbice.

“Un franchising permette di aprire un’attività già sperimentata, minimizzando i rischi, massimizzando le probabilità di successo e permettendo il rientro dell’investimento nel breve termine. Approfittare della formula consolidata di un franchising signifca ottenere tutti i vantaggi di un know-how consolidato, e di tutti i mezzi per iniziare messi a disposizione dalla casa madre”, conclude. Provare per credere.