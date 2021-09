Montecchio Maggiore, uccisa ragazza: cosa sappiamo, chi è la vittima

Un femminicidio si è consumato a Montecchio Maggiore, uccisa ragazza di 21 anni: cosa sappiamo, chi è la vittima.

Un drammatico assassinio è avvenuto pochi minuti fa a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Una giovane di appena 21 anni sarebbe stata uccisa in casa da un killer che si sarebbe dato alla fuga. Non si hanno altre informazioni sulla dinamica dell’accaduto al momento e le notizie sono frammentarie. Il Veneto sta vivendo dei giorni davvero terribili per quanto concerne le donne vittime di violenze e femminicidio.

Appena qualche giorno fa, una donna a Noventa Vicentina è stata uccisa dal compagno pregiudicato, che si è poi dato alla fuga, venendo arrestato solo molte ore dopo. Rita Amenze era stata trovata morta e solo nelle scorse ore il suo compagno ha rivelato dove aveva nascosto l’arma del delitto. Appena qualche giorno prima, Chiara Ugolini era stata uccisa in maniera tremenda dal suo vicino di casa nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona.

Cosa sappiamo dell’omicidio di una ragazza a Montecchio Maggiore

Ora sempre nel vicentino questo nuovo, ennesimo femminicidio, a testimonianza che siamo di fronte a una vera e propria piaga sociale, che nemmeno pene più severe con le aggravanti riescono a fermare. Nel primo pomeriggio di oggi, da quel che sappiamo finora, una giovane donna è stata uccisa a colpi di pistola a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, per l’appunto. L’omicidio sarebbe avvenuto nella sua abitazione e la vittima, sempre dalle informazioni sinora diffuse, avrebbe 21 anni.

Sul posto, sarebbero giunte le forze dell’ordine, che tentano di ricostruire la dinamica di quanto successo. Non si conosce l’identità della giovane donna, al momento, così come non si conosce quella del suo assassino. Da quanto si è appreso finora, quest’uomo che ha sparato alla ragazza con una pistola sarebbe al momento in fuga. A scoprire il corpo della 21enne sarebbe stato il marito di lei nel primo pomeriggio. La donna sarebbe stata uccisa intorno all’ora di pranzo in località Valdimolino, frazione di Montecchio Maggiore.

I precedenti più recenti di femminicidio

Si tratta del settimo femminicidio in Italia nel giro di pochi giorni. L’ultimo in ordine di tempo, quello di Orquidea Rosario, 45 anni, residente a Porto d’Adda, frazione di Cornate d’Adda, in Brianza. Si tratta purtroppo quasi sempre di giovani vittime, che vengono sorprese da sole da uomini senza scrupoli. Spesso peraltro – come nel caso di Rita Amenze – chi uccide ha precedenti penali.

