gosens-salva-la-dea-nel-finale:-l’atalanta-pareggia-in-extremis-contro-il-villareal

L’Atalanta conquista un buon punto in trasferta contro i sottomarini gialli grazie al gol di Gosens nel finale. I nerazzurri passano subito in vantaggio al Madrigal con Freuler (6′) ma poi sprecano il vantaggio subendo due gol in uscita dalla difesa. Al 39′ ne approfitta Manu Trigueros e al 73′ Danjuma ribalta la situazione. L’Atalanta non ci sta e all’83’ Gosens riporta il punteggio in parità.

Poco dopo il Villarreal resta in dieci per l’espulsione di Coquelin per somma di ammonizioni, ma nel forcing finale i nerazzurri non trovano la via per il successo. Anzi rischiano la beffa, ma Musso è determinante su Gerard Moreno. Fra 15 giorni, la squadra di Emery farà visita al Man Utd mentre i ragazzi di Gasperini ospiteranno gli svizzeri dello Young Boys – a sorpresa in testa al girone.

E’ stata una gara spettacolare e intensa fino all’ultimo secondo, pareggio sostanzialmente giusto: i nerazzurri hanno dominato per larghi tratti mancando però in concretezza, gli spagnoli non si sono mai arresi sfruttando ogni sbavatura per creare pericoli. Una partita che ha dato nuove indicazioni al tecnico Gasperini dopo la brutta sconfitta interna in campionato contro la Fiorentina.