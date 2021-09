gf-vip-6,-concorrente-subito-squalificato?-bufera-sui-social

GF Vip 6, Tomasso Eletti subito nella bufera: il giovane è certamente il protagonista di questi due giorni per quanto successo

È nella casa del Grande Fratello Vip da poche ore e già si è inimicato buona parte del pubblico televisivo. Che Tomasso Eletti fosse un personaggio che avrebbe fatto discutere era chiaro e forse proprio per questo motivo è stato scelto dagli autori del programma.

La discordia è nata da una frase che il giovane concorrente romano ha pronunciato in riferimento alla modella Ainette Stephens, compagna d’avventura nel reality. Ha detto “bella topa”, un apprezzamento poco carino che ha scatenato l’ira del web. Sono stati in molti a chiedere l’allontanamento dalla casa. Una frase pronunciata durante la presentazione che in molti in diretta hanno fatto finta di non sentire ma il popolo del web ha subito stigmatizzato.

Quando aveva partecipato a Temptation Island già si era fatto notare per alcuni modi di fare poco graditi e quando era stato ufficializzato il nome al GF Vip, molti avevano già ipotizzato una sua breve permanenza.

GF Vip 6, Tomasso Eletti censurato

Tommaso Eletti è certamente il protagonista di questi primissimi giorni all’interno della casa. È finito al centro dell’attenzione per un’altra sua frase anche se in questo caso le polemiche non sono state aspre.

Era in giardino a conversare con la Cipriani, Manila Nazzaro e proprio Ainette Stephens. Si parlava della sua esperienza a Temptation Island, se dopo la fine della sua storia con Valentia ci fosse stato un ritorno (ipotesi smentita).

Il giovane si è poi lasciato andare a un giudizio. Ha detto che è stato un errore andare là a risolvere il problema. A quel punto l’attenta regia del programma ha immediatamente abbassato l’audio. Un giudizio in sostanza non proprio positivo nei confronti della trasmissione prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi che Mediaset non ha voluto far ascoltare.

