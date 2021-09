“Disgrazia” prima della diretta, Myrta Merlino a L’aria che tira… ridotta così | Guarda

Ops, Myrta Merlino: la conduttrice de L’aria che tira, il programma in onda su La7, ha raccontato sui social del suo “weekend turbolento“. Tanto che è andata in onda con il piede fasciato. Un piccolo infortunio che la ha colpita proprio alla ripresa della nuova stagione.

Già, in studio la Merlino aveva una strana posizione, un dettaglio che per certo non è sfuggito ai telespettatori più attenti. E non a caso, la conduttrice ha sentito il bisogno di chiarire cosa fosse accaduto.

Come detto, la spiegazione della Merlino ha viaggiato sui social: “Dopo un weekend a dir poco turbolento eccomi di nuovo in diretta!! Il primo giorno di scuola, il green pass e la situazione attuale delle vaccinazioni e dei contagi. Un lunedì pieno di spunti! PS: vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato”, ha premesso la conduttrice commentando la foto, tagliata.

E ancora, ha aggiunto: “Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante. Grazie per i tanti messaggi di affetto, come sempre!“. Quindi, le parole in studio, dove aveva spiegato: “Ho avuto un piccolo incidente e sono seduta. Ma va tutto benissimo, resistiamo”. Mistero, però, sulla dinamica dell’incidente che ha colpito Myrta Merlino.