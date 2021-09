bianca-guaccero-single-o-fidanzata?-il-“giallo”-dell’anello

Bianca Guaccero è apparsa in tv con un bellissimo anello al dito e in tanti hanno pensato a un fidanzamento ufficiale: la verità tuttavia è un’altra.

Lunedì 13 settembre ha preso il via la nuova stagione di Detto Fatto, condotto come sempre dalla bravissima attrice e conduttrice Bianca Guaccero. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il bellissimo anello da lei indossato.

Essendo stata negli ultimi mesi al centro della cronaca rosa per via dei rumors che riportavano una presunta storia d’amore con l’ex calciatore Nicola Ventola, in tanti hanno pensato alla conferma del fidanzamento. In realtà le cose non stanno così e a fugare qualsiasi dubbio ci ha pensato la stessa conduttrice nel corso della puntata.

Bianca Guaccero svela la verità sul suo anello

Bianca Guaccero non ha voluto dare adito al gossip e ha messo subito a tacere qualsiasi voce, chiarendo la sua situazione sentimentale. La conduttrice di Detto Fatto continua a definirsi single e ancora nessuno sarebbe riuscito a conquistare il suo cuore. L’anello indossato altro non è che un regalo di un caro amico e collega, anche lui protagonista della trasmissione. Si tratta di Jonathan, il quale compie gli anni lo stesso giorno di Bianca Guaccero: entrambi sono nati il 15 gennaio 1981 e hanno 40 anni.

Proprio in occasione del compleanno in comune, la conduttrice ha rivelato che l’ex gieffino e naufrago de L’Isola dei Famosi le aveva fatto un regalo speciale: un punto luce da appendere al collo. “Siccome mai nessuno mi ha regalato un solitario – ha spiegato con ironia – me lo sono fatta montare su un anello per far finta di essere fidanzata”. Dunque, equivoco chiarito: l’anello che porta non è un segno di fidanzamento.

