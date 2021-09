“Allora anche i vaccini”. E la Salmaso ride in faccia alla Donato no vax: “Ma che sta scherzando?” | Video

Le “cure alternative” al Covid fanno ancora discutere a DiMartedì su La7, con la dottoressa Salmaso che esplode letteralmente contro l’eurodeputata leghista Donato, dichiaratamente no vax. L’inviato di Giovanni Floris intervista Mauro Rango, laureato in Scienze politiche e presidente di una associazione di medici, Ippocrate.org, contrario alla vaccinazione e favorevole invece ad altre cure “osteggiate”, a suo dire, dalla medicina ufficiale. Ad esempio, “l’ivermectina. Tossica? Io su di me l’ho presa il triplo o quadruplo della dose che somministriamo ai pazienti e non ho avuto alcun effetto. L’ivermectina fa guarire dal Covid, perché devo vaccinarmi e avere anche un minimo rischio di miocardite? Anche no”.

Si torna in studio e Francesca Donato sposa le tesi di Rango: “La ivemerctina è usata da decenni per malattie come la scabbia, tra l’altro ora anche in Italia, e non ha mai dato problemi. E c’è in corso una sperimentazione all’ospedale di Catania…”. L’epidemiologa Stefania Salmaso, inquadrata dalla regia, salta sulla sedia e scuote il capo con vigore. “Le evidenze che stanno venendo fuori sono contrastanti, non ci sono i dati per dire che il Covid è curabilissimo come viene invece affermato, gli studi che sono stati fatti hanno dimostrato che non funzionano.

“I Paesi che hanno adottato l’ivermectina su larga scala hanno avuto un abbattimento dei contagi e dei ricoveri immediato – incalza la Donato -, gli altri no”. “Gli studi utilizzati per dimostrare l’efficacia di un farmaco hanno dei disegni particolari”, replica la Salmaso, sempre più sconcertata. “Ma allora anche per i vaccini”, la provoca la Donato scavandosi di fatto la fossa da sola. “Ma che sta scherzando? – le ride in faccia allibita la Salmaso – Per i vaccini abbiamo trial randomizzati su 40mila persone a botta, solo per la registrazione e studi su milioni di persone”.