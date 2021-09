stop-del-76%-delle-centrali-a-carbone-in-cantiere-dall’accordo-di-parigi

L’imminente futuro del pianeta Terra è affidato ai progressi che i governi e i cittadini riusciranno a fare in questo decennio fino al 2030. Un giro di boa che rappresenterà un ceck-point per comprendere il reale cambiamento dal punto di vista della tutela ambientale e, conseguentemente, dei risultati sui cambiamenti climatici. Un rapporto spiega che l’82% delle centrali in cantiere risiedono sotto l’ala di 6 Paesi: Cina, Vietnam, Turchia, Indonesia, Bangladesh e India.

Un rapporto pubblicato da E3G, Ember e Global Energy Monitor spiega la nuova direzione che negli ultimi anni, governi ed enti hanno intrapreso nei confronti delle centrali a carbone. Il ciclo innescato dall’Accordo di Parigi, ha permetto un calo del 76% delle centrali a carbone che erano in cantiere in diversi Paesi: “C’è stata una riduzione del 76% dell’energia a carbone proposta dalla negoziazione dell’accordo di Parigi nel 2015″ si legge nel rapporto – si tratta di 44 Paesi che hanno accettato di non proseguire più con l’energia fossile.

EG3 spiega che, solo 6 Paesi e i loro governi, potrebbero eliminare l’82%, di quel che rimane, della produzione globale, sia di progetti in cantiere, sia di quelli già in evoluzione. Basti pensare che, solo la Cina, nell’insieme, ha un peso del 55% sul totale della produzione globale. In controtendenza invece, Paesi come il Giappone e come la Corea del Sud, hanno dato via ad una netta riduzione delle centrali a carbone, riducendo anche i finanziamenti per tali opere. Quest’anno, la stessa Cina ha realizzato una produzione da record di Carbone.

Il carbone rimane ad oggi la causa principale del cambiamento climatico e, spiega il rapporto, citando un documento delle Nazioni Unite, per rientrare dentro il segmento deciso a Parigi nel 2005, il crollo del carbone dovrebbe minimamente raggiungere il 79% entro il 2030. All’appello, però, anche se con progetti di minore impatto, rispetto ai Paesi come la Cina e la Turchia, mancano ancora altri 44 Paesi che impegnatesi non hanno ancora formalizzato la chiusura delle centrali e l’interruzioni di finanziamenti per i progetti in cantiere.

