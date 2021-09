Dopo la malattia, ancora problemi di salute per Sabrina Ghio, l’ex tronista vittima di un malore: ecco come sta.

Non è certamente un periodo semplice quello che sta attraversando Sabrina Ghio, l’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha spiegato qualche tempo fa di star facendo degli accertamenti e ha poi rivelato di dover intraprendere una terapia per una malattia importante. Operata a luglio, si è poi sottoposta a ulteriori controlli e in questi giorni sta portando avanti una terapia abbastanza dura.

Peraltro l’ex tronista si è anche trovata in una situazione spiacevole con il suo compagno di vita, Carlo Negri. Sembra infatti che l’uomo soffra di sonnambulismo e che alcune settimane fa, vittima di una di queste crisi, abbia malmenato la fidanzata appunto mentre in realtà dormiva. La 35enne sulle sue storie del profilo Instagram ha raccontato questa vicenda molto particolare.

Malore per Sabrina Ghio: cosa è successo all’ex tronista

Nella serata di ieri, la ex tronista ha avuto invece un malore mentre partecipava a un evento. Lei stessa ha spiegato quanto le è accaduto nel corso di una serie di stories su Instagram. Così prima ha postato alcuni brevi video in cui si preparava a uscire, poi dell’inizio della serata. Il suo racconto si interrompe improvvisamente, poi vediamo che nella storia successiva, questa mattina, lei è sdraiata con una tazza davanti e una didascalia che accompagna la foto per spiegare l’accaduto.

Successivamente, in una serie di video, Sabrina Ghio ha fatto un resoconto dell’accaduto, spiegando che per la prima volta ieri sera, dopo due anni di Covid, ma anche dopo la malattia e tutto quello che le è accaduto aveva deciso di uscire e partecipare a un evento mondano. “Ho rischiato le penne”, sono state le sue parole per descrivere quanto accaduto. Poi ha spiegato di essere in terapia con due farmaci “molto forti” e che già sabato aveva avuto un primo malore, sebbene con conseguenze diverse rispetto a ieri sera.

Sabrina Ghio e la cura che sta facendo: “Non reggo quei farmaci”

Durante la serata, infatti, prima ha accusato un malore, poi ha visto la situazione precipitare: “Ho iniziato a vedere tutto nero, poi sono svenuta”. Appena dopo la donna ha anche vomitato. La situazione è precipitata, dunque, ma sono arrivati i soccorsi, in particolare di alcuni presenti, che l’hanno messa in una posizione sicura. “Adesso vedrò se posso evitare questi farmaci, perché evidentemente il mio metabolismo non li regge”, chiosa la Ghio.

L’ex tronista ha invitato dunque i suoi fan a raccontarle esperienze simili che hanno vissuto, ad esempio di serate finite male e che invece “dovevano essere al top”. In tanti hanno condiviso la loro esperienza con la giovane donna, la quale da parte sua ha sia risposto a tutti che rassicurato come successivamente le cose si siano messe meglio e comunque le sue condizioni di salute in mattinata siano migliorate.

