gennaro-gattuso-torna-ad-allenare-in-serie-a

Gennaro Gattuso sembrerebbe prossimo a tornare in panchina dopo l’esperienza di Napoli e quella brevissima con la Fiorentina

Giorno di esoneri nel massimo campionato calcistico italiano. Sono tre le giornate fin qui disputate e due le panchine già saltate. Questa mattina è arrivata la notizia dell’esonero di Eusebio Di Francesco da tecnico dell’Hellas Verona dopo la sconfitta di ieri sera a Bologna: zero punti in tre gare per la squadra scaligera che all’ora di pranzo ha ufficializzato la rottura con l’allenatore attraverso un comunicato ufficiale.

Poco dopo è arrivato il ben servito anche a Leonardo Semplice del Cagliari. Anche in questo caso la notizia era arrivata prima del comunicato ufficiale. Ora per la panchina del club sardo si fa il nome di Gennaro Gattuso.

L’ex calciatore campione del mondo nel 2006 a maggio ha perso per un soffio la qualificazione Champions con il Napoli e questa estate era stato ingaggiato dalla Fiorentina. Sulla panchina viola c’è stato solo venti giorni, poi divergenze con la società sul mercato e forse altro che ancora non si conosce, hanno portato all’addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Verona, esonero Di Francesco: ecco chi arriva al suo posto

Non solo Gattuso: suggestioni Ranieri e Mazzarri

I nomi che circolano in queste ora come sostituto di Semplici sono vari, alcuni frutti di indiscrezioni, altri di logiche, nate pensato chi sono gli allenatori liberi. Dopo Gattuso ci sarebbe Beppe Iachini (accostato anche al Verona, ma qui sembra avere la precedenza Tudor) e il ritorno di Diego Lopez.

Ma c’è un nome che suscita molto interesse e anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno: Claudio Ranieri. Secondo una voce non si può escludere neanche un altro ex Napoli, Walter Mazzarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ibrahimovic, continua la polemica con Lebron James: “Penso che…”

Non resta che attendere cosa accadrà nelle prossima ore ma certamente per domenica, quando il Cagliari sarà impegnato nella trasferta di Roma con la Lazio, avrà in panchina il nuovo allenatore.

The post Gennaro Gattuso torna ad allenare in Serie A appeared first on Ck12 Giornale.