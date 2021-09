Come sarà il primo mese dedicato alla salute sessuale organizzato da Durex insieme al Santagostino

Tra tutti, a essere meno informati sulla salute sessuale sono i giovani. E anche se il dato non sorprende, sono i numeri ad accendere i riflettori sulla disinformazione della generazione young. In Italia, in particolare, sono comuni le iniziative di sensibilizzazione dedicate a tematiche di prevenzione, ma quasi nessuna di queste ha avuto, fino a oggi, un riferimento alla salute sessuale.

Qualche dato per comprendere la portata di questa disinformazione: con particolare riferimento ai più giovani, anche quest’anno Durex ha realizzato in collaborazione con Skuola.net e l’Osservatorio Educazione Sessuale un’indagine statistica, su un campione di oltre 15mila giovani tra gli 11 e i 24 anni, che ha permesso di indagare il rapporto dei preadolescenti e degli adolescenti con la sessualità e l’affettività. Dallo studio, che sarà presentato ufficialmente il prossimo ottobre, emerge un utilizzo ancora molto scarso del preservativo (49%), in ulteriore calo rispetto agli anni precedenti (2018, 57%; 2019, 53%). Ad aggravare la situazione, in termini di prevenzione, c’è poi il mancato accesso ai controlli medici di routine. Il 50% dei giovani, compresi tra i 19 e i 24 anni, non è mai andato dall’andrologo o dal ginecologo. Infine, un giovane italiano su due si informa su internet, esponendosi a fake news e consigli errati, contro solo il 6% che si rivolge ai genitori e il 4% a medici specializzati come andrologi e ginecologi.

Per questo motivo, Durex ha deciso scendere in campo, affiancando l’offerta di servizi medici e psicologi alle attività di sensibilizzazione e comunicazione in ambito di prevenzione e salute sessuale. Il brand leader nel mercato del benessere sessuale ha lanciato “Sextember – Il Mese della Salute Sessuale”, iniziativa in programma fino al 30 settembre, che ha l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più responsabili e consapevoli in ambito affettivo e sessuale e offrire un panel di servizi e consulti medici e psicologici alle persone. Il progetto è stato studiato infatti insieme al Santagostino, rete di poliambulatori specialistici, la prima in Italia a sperimentare un modello di sanità fortemente digitalizzata.