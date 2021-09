scuola:-green-pass-per-genitori?-al-regina-elena-(roma)-si-risolve-con-‘isole’-su-manto-stradale

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Primo giorno di scuola per l’Istituto comprensivo Regina Elena nella Capitale che ospita bambini dall’infanzia alle medie, queste ultime alla scuola Buonarrotti. Orari scaglionati a partire dalle 8, con i primi ingressi, per finire alle 9, fascia dedicata all’infanzia ed un escamotage che sembra scongiurare le complicazioni derivanti dall’obbligo di presentazione del green pass per i genitori, in particolare quelli di bambini piccoli: isole disegnate sul manto stradale di via Puglie, da cui si accede alle due scuole, con indicate anno e sezione delle classi su cui per appartenenza far disporre bambini e famiglie.

“Abbiamo la fortuna di avere l’isola pedonale dopo anni di battaglia – commenta una docente addetta alla sicurezza – All’ingresso saranno i genitori a condurre i bambini nello spazio disegnato per terra e dedicato alla classe di appartenenza. All’uscita invece saranno gli insegnanti ad accompagnare i bimbi nell’isola. Così non dovremo chiedere il green pass a nessuno a parte chi ha necessità di entrare all’interno degli edifici scolastici”. La maestra conclude: “Chi non ha l’isola pedonale, non ho davvero idea di come faccia”.