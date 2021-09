loretta-goggi,-la-scelta-drastica:-“lo-faccio-per-tutte-le-vittime…”

La cantante Loretta Goggi, criticata per un’esibizione televisiva, compie una scelta drastica: “Lo faccio per tutte le vittime…”.

Non l’ha presa bene Loretta Goggi la situazione che si è creata dopo la sua esibizione in un’importante contesto televisivo, nei giorni scorsi. La nota cantante e personaggio tv amatissimo, che con la sua hit principale, ovvero ‘Maledetta primavera’, compie quest’anno 40 anni di storia, era tra gli artisti che si sono esibiti all’Arena di Verona nel corso dei Seat Music Awards. Un’esibizione che è stata contestata da molti.

Leggi anche -> “La signora Anna è morta”, la tremenda gaffe di Magalli in diretta

In particolare – e forse non ci sarebbe nemmeno nulla di male se le critiche fossero limitate a questo – qualcuno ha evidenziato come l’esibizione della cantante fosse in playback. Peccato che in molti siano andati oltre in critiche che davvero nulla hanno a che vedere con i gusti musicali di ognuno. Difatti, la cantante dopo la sua esibizione è stata vittima di uno sciacallaggio online sconcertante.

Leggi anche -> Loretta Goggi, che lite indimenticabile in diretta televisiva

La scelta drastica di Loretta Goggi e le reazioni dei follower

Il bodyshaming, come purtroppo sappiamo, ha avuto anche conseguenze gravi in alcuni contesti e la cantante ha obiettato proprio questo, facendo una scelta drastica. Ovvero chiudere i propri canali social. Una scelta che ha così spiegato, trovando l’apprezzamento di moltissimi fan e non solo loro: “Non lo faccio solo per me, che sono una “tosta”, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il bodyshaming”. Insomma, la cantante ha spiegato che la sua scelta vuole essere anche da monito.

E in tanti non solo hanno apprezzato, ma in queste ore stanno rilanciando, sottolineando come sia assurdo che alla cantante vengano contestate simili accuse. “Ma non avete niente di meglio da pensare? Ma lasciatela in pace”, uno dei commenti arrivati appena qualche minuto fa. Poi ancora: “Assurde polemiche al limite della cattiveria per aver cantato in playback”. Durissima anche la giornalista Myrta Merlino: “Una serata di festa rovinata dai soliti imbecilli che riversano la loro frustrazione sui social”.

The post Loretta Goggi, la scelta drastica: “Lo faccio per tutte le vittime…” appeared first on Ck12 Giornale.