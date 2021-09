lorella-cuccarini:-“misi-le-mani-addosso-a-quella-ragazza”

Lorella Cuccarini ha ricostruito un fatto accaduto molto tempo fa e ha parlato di quando ha ispirato Beyoncé

Trent’anni fa Lorella Cuccarini si diceva fosse la più amata dagli italiani e questo fu anche uno slogan pubblicitario da lei interpretato. Nei primi anni Novanta forse era più in voga delle influencer di oggi e se rilascia ancora intervista e continua ad aver un certo peso nel mondo dello spettacolo italiano, un motivo ci sarà.

In realtà la Cuccarini ha ispirato anche artisti internazionali. Come aveva detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera un po’ di tempo fa, la ballerina più apprezzata d’Italia è stata presa come esempio anche da Beyoncé.

La chiacchierata con il giornale di via Solferino fu anche l’occasione per smentire alcune voci che dall’epoca la Cuccarini si porta dietro. Non era certamente l’unica star, c’erano anche Heather Parisi e Alessandra Martines, e c’erano anche le storie di una forte rivalità tra loro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vissani, Scherzi a parte inizia malissimo: lo chef è senza limiti

Lorella Cuccarini: “Successe a 18 anni”

La concorrenza tra loro sarebbe stata così forte tanto da portare addirittura lei e la Martines a mettersi le mani addosso. La Cuccarini ha smentito categoricamente dicendo di essere sempre andata d’accordo con tutti, ma che una volta le mani addosso le mise davvero

“Fu a 18 anni con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei”, disse, e da allora non si è mai ripetuto un episodio del genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morgan, il cantante scatena il putiferio con la sua proposta

Sul fatto che Beyoncé si sia ispirata a lei definendola “un genio”, la diva italiana ha ringraziato la make-up artist Antonella che fece vedere alla cantante una coreografia della Cuccarini su YouTube: “È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana ha varcato l’oceano“.

The post Lorella Cuccarini: “Misi le mani addosso a quella ragazza” appeared first on Ck12 Giornale.