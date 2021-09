il-commissario-montalbano-colpisce-ancora:-canale-5-corre-ai-ripari

Di nuovo Il commissario Montalbano questa sera su RaiUno per fronteggiare il GF Vip di Canale 5: la sfida auditel è già cominciata

Con la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, anche le reti televisive si preparano. I palinsesti sono pronti per la stagione autunno-inverno e anche i colpi in canna in caso di imprevisti. Neanche il tempo di ricominciare e Rai e Mediaset concorrono nella gara dei dati auditel a chi deve conquistare più telespettatori.

Questa sera ricomincia il Grande Fratello Vip con l’edizione numero 6, ancora sotto la guida di Alfonso Signorini. RaiUno aveva in programma il film Pretty Woman ma ha poi deciso di mettere in gioco un evergreen che fa sempre incetta di ascolti, anche se si tratta di repliche: Il Commissario Montalbano, in particolare l’episodio intitolato La caccia al tesoro.

Moltalbano fa spazio a Sorelle per sempre: su Canle 5 Ilary Blasi

Le modifiche ai palinsesti hanno un effetto domino con i concorrenti. Montalbano era previsto mercoledì 15 e ciò aveva fatto slittare i nuovi episodio dell’Ispettore Coliandro a mercoledì 22 settembre. Quel giorno ci sarà anche l’esodio della nuova serie di Canale 5 Luce dei tuoi occhi con Anna Valle protagonista. Anche in questo caso si tratta di un rinvio perché la fiction era in programma per mercoledì 15 settembre: quel giorno invece ci sarà il film Una famiglia all’improvviso.

Insomma, lo lotta Rai-Mediaset è già cominciata e sarà importante questa sera l’esordio del Grande Fratello Vip 6 anche se il risultato dello share, qualsiasi esso sarà, non significa che segnerà tutta la stagione perché spesso i programmi partono in sordina per poi esplodere, o al contrario.

Altra novità ci sarà giovedì prossimo, il 16: Canale 5 ha in palinsesto il nuovo programma Star in the Star con Ilary Blasi, Rai 1 proporrà il film in prima tv Sorelle per sempre con Anna Caprioli e Donatella Finocchiaro, che era in programma il 3 ottobre. Giovedì inizialmente doveva esserci ancora Montalbano ma la novità di Canale 5 ha modificato i piani.

