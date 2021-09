grande-fratello-vip,-raffaella-fico-rifatta?-i-“canotti”-affondati-dai-fan

Tra i partecipanti al Grande Fratello Vip, c’è Raffaella Fico, l’ex gieffina è rifatta? I “canotti” affondati dai fan sui social.

Entra stasera nella casa del Grande Fratello Vip una vecchia conoscenza del mondo dei reality show e in particolare della versione NIP di questo. Stiamo parlando di Raffaella Fico, nota anche per le sue avventure sentimentali, prima fra tutte quella con Mario Balotelli, ex attaccante della Nazionale di calcio. I due hanno avuto una storia tutto sommato breve e anche una figlia di nome Pia.

Ti potrebbe interessare anche -> Raffaella Fico: che fine ha fatto, gli esordi al Grande Fratello

La bellezza della showgirl ed ex gieffina, che è pronta a rientrare nella casa per l’edizione VIP, è senza ombra di dubbio fuori discussione. Ma c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, che sicuramente è anche abbastanza evidente. Ovvero che la giovane si sarebbe rifatta le labbra. Si evidenzia molto bene in uno dei video di presentazione del Grande Fratello Vip.

Ti potrebbe interessare anche -> Raffaella Fico: single o fidanzata? Già finita con Giulio Fratini

I ‘canotti’ di Raffaella Fico: la gieffina accusata di essersi rifatta

“Sto pensando a come sarà questa esperienza nella casa”, sono le parole di Raffaella Fico in una presentazione della sua partecipazione, apparsa sul canale ufficiale del noto reality show. Nel video, appaiono diversi altri concorrenti pronti a entrare nella casa più famosa d’Italia, ma a quanto pare le attenzioni del pubblico sono tutte per la modella, classe 1988 e già nella casa più famosa d’Italia, come ricordato, in un’edizione NIP, l’ottava datata 2008.

Da allora, ovvero da quando aveva 20 anni, Raffaella Fico ha sempre fatto molto discutere e anche oggi questa sua partecipazione al Grande Fratello Vip non è esente da critiche. Tanti i messaggi che la accusano sul profilo Instagram ufficiale del programma: “Io sto pensando ai canotti osceni che si è fatti Raffaella Fico al posto delle labbra”, commenta un’utente. E un’altra rincara la dose: “Ma dico io, già vi rifate le labbra modalità canotto, poi vi mettete pure questi filtri che vi fanno sembrare dei mostri”.

The post Grande Fratello Vip, Raffaella Fico rifatta? I “canotti” affondati dai fan appeared first on Ck12 Giornale.