Emma Marrone al lavoro: la cantante riserva sorprese – FOTO

La foto di Emma Marrone al lavoro in modalità smart working: la cantante salentina riserva ogni giorno sorprese.

La nota cantante salentina Emma Marrone è tornata al lavoro dopo aver trascorso le vacanze in barca al largo dell’isola di Capri. Molto si è parlato del fatto che non fosse da sola, ma in compagnia di un amico misterioso. In particolare, la cantante ‘uscita’ da Amici di Maria De Filippi ormai oltre un decennio fa sarebbe stata paparazzata in compagnia di bel ragazzo biondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>>> Emma Marrone a Capri con un ragazzo: il web impazzisce

Ovviamente le foto hanno fatto il giro tra i fan e subito sono scattati i rumors su una probabile relazione romantica tra i due. Da parte sua, Emma Marrone ha voluto chiarire immediatamente che con il misterioso biondo non sarebbe nulla al di là di una bella amicizia. Del resto, dopo le rotture delle relazioni con Stefano De Martino e Marco Bocci la cantante ha sempre voluto far parlare la musica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>>> Emma Marrone, ha perdonato Belen per Stefano: la sua risposta

La cantante Emma Marrone pubblica una foto mentre è al lavoro

Non sempre ha funzionato, ma la cantante salentina ci tiene molto alla sua privacy e anche sul suo profilo Instagram da 5,1 milioni di followers non pubblica nulla di personale. In questo periodo, come si evince dalle sue Instagram Stories più recenti, la cantante salentina si trova a Milano e si prepara a una nuova edizione di X-Factor. Non mancano sul suo proprio alcune foto che ne esaltano la grande femminilità, foto in cui la cantante “gioca” con la sua sensualità.

Ma non solo: infatti, l’ultima foto postata proprio pochissimi minuti fa sul suo profilo la mostra altamente professionale. Emma Marrone è al lavoro, in modalità smart working, in un ufficio e si vede che sta preparando evidentemente qualche sorpresa per i suoi fan. Chi ama la sua musica non vede peraltro l’ora di rivederla sul palco, lei che non ha potuto nemmeno festeggiare con il suo pubblico i dieci anni di carriera. Quello che è evidente è che probabilmente appena sarà possibile, si festeggerà davvero come si deve. Eccola intanto alle prese con seri impegni da portare avanti.

The post Emma Marrone al lavoro: la cantante riserva sorprese – FOTO appeared first on Ck12 Giornale.