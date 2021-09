ainett-stephens-al-grande-fratello-vip:-ecco-il-marito-nicola-radici

Ainett Stephens è una delle concorrenti dell’edizione che comincerà questa sera: scopriamo chi è il marito

Ainett Stephens è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Forse il nome della modella sfuggirà ai più perché è più facile ricordarla come la Gatta nera del Mercante in fiera, il programma di Pino Insegno. Prima della trasmissione di Italia 1 era stata in posa per alcuni calendari sexy e ha lavorato anche in altre trasmissioni della nostra televisione come Ciao Darwin e Quelli che il calcio…

39enne, in Italia è arrivata nel 2004 e in patria, in Venezuela, era già nota da quando aveva partecipato al concorso Miss Venezuela e aver posato per alcuni pubblicità di intimo. Nell’anno in cui arrivò nel nostro paese cominciò la relazione con Nicola Radici e dopo nove anni di fidanzamento ecco il matrimonio.

Ainett Stephens, la tragedia della mamma e della sorella

Nicola Radici è un imprenditore e dirigente di calcio. Ha mosso i primi passi nelle società dilettantistiche e professionisti lombarde per poi diventare gestore di una delle agenzie di scounting più grosse al mondo. La coppia ha anche un figlio, Christopher, e come lei ha dichiarato tempo fa a Verissimo da Silvia Toffanin, sta facendo un percorso perché a due anni smise di parlare.

In quell’occasione raccontò anche della scomparsa della mamma e della sorella e della loro probabile morte. “Facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla“, dichiarò. Ora una nuova esperienza televisiva dove sarà con ogni probabilità una delle protagoniste visti i trascorsi nel mondo dello spettacolo.

