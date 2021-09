Stealthing, togliere il preservativo di nascosto può diventare un reato

Stealthing, la pratica di togliere il preservativo senza dirlo al partner potrebbe essere perseguito per legge: la proposta

La pratica del stealthing sembra essere molto più diffusa di quel che si pensa. Togliere il preservativo durante il rapporto sessuale senza il consenso del partner potrebbe diventare un reato perseguibile civilmente nello Stato della California. La proposta di legge è arrivata a firma della deputata democratica Cristina Garcia ed ora è al vaglio del governatore Gavin Newsom.

Nel caso diventasse legge, rientrerebbe nei reati di aggressione sessuale e sarebbe la prima volta al mondo che una pratica del genere sarebbe considerata reato. La Garcia, infatti, è da anni impegnata in battaglie che riguardano la violenza sessuale ed è quindi particolarmente sensibile al tema.

La proposta della Garcia è ora sulla scrivania del governatore e potrebbe diventare realtà dopo l’approvazione da parte della Camera e del Senato.

My bill #AB453 is on its way to the Gov’s desk, hopefully he’ll sign it & lead for the nation. It makes it clear that ‘stealthing’ or removing a condom w/out permission isn’t just immoral, but it’s illegal. @CAgovernor pic.twitter.com/zOZiw08aQF

— Cristina Garcia (@AsmGarcia) September 8, 2021