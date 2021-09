Elisa Egger illumina il red carpet di Venezia con il suo charme e la sua aura romantica

Elisa Caterina Egger, modella e musa ispiratrice, sul red carpet di Venezia ha sfoggiato disinvolta un abito eco-friendly disegnato per lei dalla stilista botanica Eleonora Riccio.

L’abito “Laguna” realizzato con un pizzo metallico in oro satinato, intagliato interamente a mano ed impreziosito da piccoli elementi in vetro soffiato e georgette di seta tinto in indigofera tinctoria, acero, eucalipto, noce, rosa con un effetto sfumato, è emblema di purezza e amore per la natura.

“Amo l’arte, il mondo della moda e mi impegno per sostenere la causa ambientalista. Per la 78 esima mostra internazionale del cinema di Venezia ho scelto un abito che fosse rappresentativo dei miei valori”.

Elisa Caterina Egger è la figlia di Cristina Vittoria Egger, dama della Casa Reale Savoia, nota per la sua reale eleganza e per un lato spiccatamente fashionista.

“Ringrazio mia madre, che pur lasciandomi libera, mi segue costantemente e mi incoraggia in tutte le mie scelte” dichiara Elisa.”

Dopo la photocall che l’ha immortalata negli angoli più suggestivi di Venezia accanto alle celebrities dello star system Elisa Caterina Egger si recherà in Nepal per Mt Everest Fashion Runway: una sfilata di moda ecosostenibile che si svolge a un’altitudine di 5340 m a Kala Patthar, vicino al campo base dell’Everest.

“Con il mio fidanzato Cosimo dei Medici abbiamo deciso di partecipare al Mt Everest Fashion Runway per sostenere la causa ambientalista e ribadire l’urgenza di una moda più etica e consapevole.”

Elisa Caterina Egger e Cosimo dei Medici, un amore nato sui social

Si sono conosciuti durante la quarantena, su Istagram. Lui era a Londra, lei a Como. Una storia inizialmente fatta solo di parole e immagini ma che si è concretizzata subito dopo il lock down.

“Cosimo è tornato in Italia per il mio compleanno e da quel momento non ci siamo più separati” racconta Elisa Caterina con la voce piena di emozione.” Tra qualche giorno affronteremo insieme il viaggio per il Nepal che include anche la scalata di una parete dell’Everest. Sono certa che quest’esperienza contribuirà a fortificare la nostra unione”.