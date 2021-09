MotoGp Spagna Tabellino Gara: Bagnaia c’è e la Ducati torna al successo

Il pilota italiano vince il duello contro un agguerrito Marquez, che correva sulla sua pista preferita

MotoGp Spagna Tabellino Gara MotoGp Spagna Tabellino Gara – Nuovo appuntamento del Motomondiale. Si torna in Spagna per il GP d’Aragon e in testa partono le Ducati di Bagnaia e Miller. Sembra la gara giusta per il riscatto delle Ducati, anche se Quartararo dalla terza posizione, forte del suo primato in classifica, è una minaccia consistente per la scuderia italiana di Borgo Panigale.

La partenza Basta l’inizio della gara per ribaltare in parte le gerarchie che si erano delineate nelle qualifiche. Bagnaia rimane in testa ma Jack Miller perde subito la seconda posizione a vantaggio del pilota in Honda Marc Marquez, mentre Quartararo scende fino alla settima posizione. Il circuito d’Aragon resta comunque una delle piste preferite dell’otto volte iridato, che sulle curve a sinistra, in maggioranza rispetto a quelle a destra, in questo tracciato a senso antiorario riesce sempre a fare la differenza. Valentino Rossi e Maverick Vinales, con lo spagnolo all’esordio in Aprilia, devono invece lottare nelle ultime due posizioni. Marquez rimane attaccato alla prima posizione di Bagnaia, ma per il momento non affonda un attacco e preferisce temporeggiare alle spalle del ducatista. Poco più lontano, a quasi un secondo di ritardo dal leader della corsa, il compagno di scuderia australiano Miller.

La gara Non ci sono tanti sorpassi nel corso di tutto il GP, ma quello che tiene maggiormente gli animi sospesi è il duello tra i primi. Marquez è rimasto sempre attaccato alla moto avversaria e sa tentare il sorpasso nelle curve e nei momenti giusti. Come sa fare molto bene, lo spagnolo affonda solo negli ultimi due giri, accendendo la gara. Alle loro spalle, soprattutto con gli pneumatici che sono andati a consumarsi, meglio la Suzuki di Mir, terza, rispetto all’Aprilia di Aleix Espargaro, alla Ducati di Miller e a Binder. Quartararo scende addirittura all’ottava posizione. Marquez prova più volte a superare il leader della corsa, ma Bagnaia tiene duro e incrocia ogni volta che lo spagnolo riesce a sorpassarlo. Il duello prosegue fino alle ultime curve, con il pluriridato che cede solo quando per una traiettoria eccessivamente forzata si ritrova largo nella traiettoria. Davanti a tutti il ducatista riesce così a riportare la rossa sul gradino più alto del podio, nella pista preferita di Marquez poi. Bagnaia torna al successo, nella sua carriera mai così sudato, ma il suo avversario ha dimostrato di poter mostrare le qualità dei suoi tempi migliori. Dopo il passaggio sulla bandiera a scacchi Marquez si toccherà più volte la spalla malconcia per il grandissimo sforzo, ma onore a un pilota che sa superare sempre i propri limiti. Bagnaia riesce così ad avvicinare nella classifica generale nuovamente Quartararo, che ora è meno sicuro della sua leadership, dopo una gara nella quale non è riuscito a incidere e che sapeva essere complicata sin dai primi giri. Il motomondiale ora è un po’ più combattuto, e anche più incerto. Merito del talento di Bagnaia e di un Marquez che non si dà mai per vinto, risollevando le sorti della Honda nella stagione in corso.

Bagnaia, Marquez, Mir, Aleix Espargaro, Miller, Bastianini, Binder, Quartararo, Martin, Nakagami. Classifica Piloti

Quartararo 214, Bagnaia 161, Mir 157, Zarco 137, Miller 129, Binder 117, Aleix Espargaro 96, Vinales 95, Oliveira 87, Marc Marquez 79. Highlights QUI

