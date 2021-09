gaia-zorzi,-interesse-per-la-nota-musicista:-“ci-proverei”

Gaia Zorzi dopo aver dichiarato che le piacciono sia gli uomini che le donne ammette di volerci provare con una big della musica

Domani al via la sesta edizione del Grande Fratello Vip e di conseguenza anche il GF Vip Party, programma di cornice del reality più famoso della televisione italiana. A condurre il format che farà da sponda alla trasmissione principale di Alfonso Signorini ci saranno Giulia Salemi e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore dell’ultima edizione.

Sul profilo social ufficiale è stata lanciata un’intervista doppia stile Le Iene alle due conduttrici. La Zorzi ha ammesso di avere una cotta per una musicista italiana che nell’ultimo anno è salita alla ribalta delle cronache: Victoria De Angelis dei Maneskin.

Per la bassista romana (paparazzata insieme a una ragazza che presumibilmente è la sua fidanzata) c’è un vero e proprio interesse: “Vorrei provarci, ma non ho il coraggio” ha detto Gaia rispondendo alla domanda su chi è il personaggio noto al quale mette sempre like. Una sorta di like strategico quindi e chissà che dopo la dichiarazione pubblica possa lanciarsi e provarci.

Gaia Zorzi: “Sono bisessuale”

Gaia Zorzi è molto legata al fratello Tommaso e infatti durante l’ultima edizione lui l’ha spesso nominato e non sono mancate occasioni dove lei è intervenuta in diretta per dargli sostegno. Ha 23 anni e ha fatto studi internazionali sia a Milano che all’estero, a Maastricht in Olanda e ha anche un master alle Nazioni Unite.

Una carriera niente male vista la giovane età. Viva Tra Bruxelles e Milano ma visti gli imminenti impegni televisivi è probabile che i prossimi mesi li trascorrerà in Italia. Mesi fa via twitter ha sentito la necessità di dichiarare pubblicamente di essere bisessuale. Il fratello Tommaso ha reagito invitandola “a prendere il meglio da entrambi i mondi”.

Per quanto riguarda l’altra conduttrice, Giulia Salemi, sembra invece andare a gonfie vele la storia con Pierpaolo Pretelli. Secondo gli esperti di gossip i due sono felicemente innamorati tanto che starebbero progettando le nozze.

