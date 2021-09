Travis Henry dopo Vite al Limite: la sua carriera musicale – VIDEO

Lo abbiamo imparato a conoscere durante la trasmissione Vite al Limite, lui è Travis Henry e come mostra un video ora fa musica.

Ha partecipato al reality show per obesi patologici Vite al Limite, ora uno dei protagonisti del programma, Travis Henry, ha davvero cambiato totalmente vita. Su Real Time seguiamo le storie di queste persone di diverse età che cercano il riscatto e soprattutto di riprendersi la propria vita. Una di queste storie è appunto quella di questo giovane uomo. Una storia che è davvero di grande successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Travis Henry di Vite al limite: che fine ha fatto la star del reality

Quando è arrivato al programma del Dr. Now a Houston, l’uomo pesava 280 kg circa. Ha deciso però di mettercela tutta, sperando nel cambiamento. Ora è una persona totalmente nuova, che riceve tantissimi commenti e complimenti per quello che è riuscito a fare, attraverso il suo profilo Instagram. In realtà l’ex partecipante al reality show Vite al Limite non aggiorna molto spesso il suo profilo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Travis Henry, la sua trasformazione dopo Vite al Limite

I fan si complimentano per la carriera e il cambiamento di Travis Henry

Qualche settimana fa, il suo ultimo post sul profilo Instagram che lo mostra alle prese con una breve esibizione al pianoforte. In fondo all’articolo, il post con il breve video, ma nel frattempo vi diciamo che i tanti fan della trasmissione si sono presi a cuore la sua vicenda personale. In tanti commentano, manifestando in particolare grande interesse rispetto a quello che potrebbe essere stato il suo cambiamento. “Il tuo caso ha attirato la mia attenzione, mi congratulo con te per il tuo impegno e vorrei sapere come stai oggi”, il commento di uno dei follower.

C’è chi nota “grandi progressi” da parte del giovane uomo e chi lo invita comunque a non mollare e a proseguire per questa strada. Qualcuno incita in maniera esplicita Travis Henry a non fermarsi nel suo percorso: “Ho appena visto la puntata del reality show in cui hai iniziato a perdere peso. Sono venuto qui per vedere come stai. Bella musica! Continua la dieta e fai esercizio”. Ma i messaggi dei follower sono centinaia, segno che il giovane uomo è molto amato: “È bello vedere che stai ancora lavorando sodo”, chiosa qualcuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travis Henry (@88keys757)

The post Travis Henry dopo Vite al Limite: la sua carriera musicale – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.