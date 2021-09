reazione-a-catena,-80mila-euro-in-3-giorni:-una-balena-per-fare-l’exploit

I campioni di Reazione a Catena, i Fraintesi, vincono 80mila euro in 3 giorni: una Balena per fare l’exploit, Marco Liorni senza parole.

Hanno mandato in tilt anche il conduttore, Marco Liorni, che sicuramente non si aspettava questo incredibile successo del trio di nuovi campioni al quiz show Reazione a catena, in onda su Raiuno prima dell’edizione del tg delle 20. Invece, i tre ragazzi che da qualche sera sono presenti al programma del primo canale nazionale hanno fatto tre su tre, vincendo finora a ogni partecipazione e dimostrandosi preparatissimi.

Ti potrebbe interessare anche -> I Fraintesi campioni a Reazione a Catena: chi sono e quanto hanno vinto

Quello che è accaduto insomma in queste tre serate è stato incredibile, non solo con la vittoria nel gioco finale dell’ultima catena, ma anche con tre cospicue vincite realizzate. Da Avellino arrivano Marco, Michele e Pietro, ovvero I Fraintesi, il cui nome potrebbe essere tutto un programma, invece va detto che non solo non si lasciano fraintendere, ma sono davvero bravissimi con le parole, come hanno dimostrato.

Ti potrebbe interessare anche -> Reazione a Catena, arrivano i Fraintesi, Vida Loca sconfitti

I Fraintesi a Reazione a Catena vincono ancora una volta

Come abbiamo imparato in queste sere, il loro nome deriva dal fatto che allenandosi per questo quiz show soltanto al telefono, non sempre si capivano e finivano per essere fraintesi. Invece, in studio tra i tre c’è un feeling pazzesco, che li ha portati a compiere una tripla, spettacolare vincita, che di fatto gli assicurerà di poter realizzare alcuni dei sogni che hanno nel cassetto per il loro futuro. Anche nella puntata di ieri, 10 settembre, non sono mancate le sorprese, con tanto di vittoria finale.

La parola celata nell’ultima catena era “Balena”, che per così dire lascia in mutande il conduttore Marco Liorni, davvero stupito di fronte alla bravura di questi tre ragazzi di Avellino. I Fraintesi, infatti, tassello dopo tassello, si stanno costruendo un successo incredibile. Nella serata di ieri hanno vinto altri 27mila euro e in tutto sono adesso quasi 80mila euro, per la precisione 77.375 euro, il montepremi complessivamente portato a casa. Mica male davvero!

The post Reazione a Catena, 80mila euro in 3 giorni: una Balena per fare l’exploit appeared first on Ck12 Giornale.