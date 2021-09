“Pantomima grottesca, sai chi mi sembri?”. Fedez travolto di insulti, Fabrizio Corona senza pietà

Fedez e Chiara Ferragni nel mirino di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, dopo aver commentato una foto bollente dell’influencer, è passato a criticare il rapper. Al centro il botta e risposta tra Fedez e Pio e Amedeo. Dal palco dei Seat music awards, il duo comico pugliese ha ironizzato sulle polemiche del rapper con la Rai dopo il concertone del 1 maggio. Lo sketch di Pio e Amedeo, però, non è piaciuto a Fedez.

Ed ecco che si è intromesso anche Corona: “Sei già uscito una volta con la Lambo a distribuire soldi a quelli che tu consideri ‘poveri’ – ha tuonato -. Qui di sorrisoni non è che sei riuscito a strapparne, piuttosto hai mostrato il tuo vero e sincero disvalore: lo snobbismo”. Finita qui? Neanche per sogno: “Quella stessa attitudine che hanno quelli come te che si sentono ‘migliori’ e che si permettono di elevarsi a un qualcosa che non sono e non saranno mai”.

Ma ecco poi arrivare la stoccata finale: “Il tuo format – da autore – più riuscito è la pantomima grottesca della famiglia che metti ogni giorno in scena sui social. Quindi l’applauso te lo facciamo noi… Clap clap. Della cultura hip hop ti è rimasto soltanto il gergo. Sembri Bisio con la bandana che va agli ape. Altro che dissing”. Il riferimento di Corona è al protagonista del film Benvenuti al nord. Insomma, sembra che la polemica non sia destinata a concludersi in breve tempo.