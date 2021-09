morta-giulia-lorimer,-voce,-violino-e-anima-dei-whisky-trail

Addio alla cantante e musicista Giulia Lorimer: negli anni Settanta aveva contribuito a fondare i Whisky Trail, gruppo folk con cui ha pubblicato oltre dieci album in circa 40 anni.

I Whisky Trail dicono addio alla loro voce, oltre che violino, Giulia Daneo Lorimer. L’artista, tra le fondatrici del gruppo nel 1975, è morta all’età di 89 anni nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 settembre nella sua casa di Scandicci, in provincia di Firenze. Ad annunciare la triste notizia è stata la sua famiglia attraverso un comunicato. “Una mamma di cui eravamo orgogliosi, noi, le sue figlie e i suoi figli, i suoi nipoti e bisnipoti le sue nuore e i suoi generi”, si legge nella nota d’addio.

I familiari di Giulia Lorimer hanno voluto ricordare il suo percorso artistico di successo e quelle sue famose “ninna nanne francesi, spagnole o irlandesi inframezzate da canti anarchici” della trazione popolare di varia provenienza. I suoi cari si sono detti orgogliosi per le decine di migliaia di persone che negli anni hanno assistito alle performance con i Whisky Trail, ricordando l’ultima commovente esibizione. “Zoppicante per i postumi di una brutta caduta – si legge nel comunicato – salì qualche anno fa su un palco per un un’unica e ultima canzone: ‘sono agli sgoccioli’, disse sorridendo”.

I Whisky Trail hanno condiviso il loro ultimo saluto all’artista sulla loro pagina Facebook ufficiale: “Giulia Lorimer non è più fra noi, rimarrà sempre nei nostri cuori e nei ricordi di tanta musica suonata insieme con gli affetti profondi che ci hanno legato”. Numerosi i commenti sotto il post, tra aneddoti e parole di cordoglio.

La carriera di Giulia Lorimer

Nata in Svizzera nel 1932, ha iniziato a suonare il violino quando era bambina. Il padre era un diplomatico italiano mentre la madre era di origini statunitensi. La prima parte dell’infanzia l’ha trascorsa in Bulgaria con la famiglia, poi si è trasferita negli Usa in seguito alla nomina del padre a console di Filadelfia. Proprio negli Stati Uniti Giulia Lorimer ha conosciuto suo marito George, con cui ha avuto 11 figli.

La coppia dopo un breve periodo nel Paese americano ha poi deciso di trasferirsi in Italia, sulle colline di Scandicci, partecipando attivamente alla vita della comunità. La loro abitazione in poco tempo è divenuta un punto di riferimento per tanti artisti locali. La fondazione dei Whisky Trail risale al 1975. Giulia Lorimer con il gruppo folk si è esibita non solo in Italia ma anche in Svizzera, Spagna, Germania e Portogallo. Complessivamente sono 15 i dischi pubblicati in circa 40 anni.

Oltre all’attività con il gruppo, ha pubblicato anche una raccolta di poesie e ha inciso un disco di ninne nanne, “Nana’s Lullabyes”, poi rimasterizzato nel 2012 con il titolo “GIULIA LORIMER & WHISKY TRAIL Nana’s Lullabyes”. La cantante e musicista nel 2001 ha vinto il premio “Filo d’argento” promosso dal presidente del Consiglio Comunale di Firenze e dall’associazione Auser Toscana, mentre nel 2010 in occasione della festa dell’8 marzo ha ricevuto il “Premio Donna Città di Scandicci”.

