calabria:-letta,-‘va-al-voto-ma-non-se-ne-parla,-cultura-bossiana-ha-vinto’

Milano, 10 set. (Adnkronos) – “Si parla molto della campagna elettorale per Milano ma si vota anche per una Regione: avete letto o ascoltato qualcosa da tre mesi a questa parte sull’unica Regione che vota? Qualunque cosa succeda in quella Regione non passa la frontiera. Si vota per la Calabria dove c’è quel fantastico governatore che porta il nome di Spirlì, una regione commissariata da anni sulla sanità, ecco la Calabria è la dimostrazione di cosa sia la diseguaglianza”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la festa di Si, a Milano. “Di Calabria non si parla, è un argomento per cui la cultura bossiana ha vinto. Noi ce ne occupiamo, andrò settimana prossima e considero questo tema per far svoltare la Calabria un elemento fondamentale”.