Vasco Rossi, che sguardi con Alice Pagani: “Così Laura si ingelosisce”

Il rocker di Zocca, Vasco Rossi, al lavoro sul nuovo videoclip, che sguardi con Alice Pagani: “Così Laura si ingelosisce”.

Vasco Rossi sempre più al centro dell’attenzione: il cantante ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo videoclip “che abbiamo girato in questi giorni in una suggestiva località segreta della Puglia”. Ne ha approfittato dunque delle vacanze a Castellaneta, il famoso rocker sia per lavorare che per ricevera la cittadinanza onoraria.

Il nuovo video è girato dal solito Pepsy Romanoff, ormai suo fedelissimo collaboratore in questi ultimi anni, mentre il volto femminile è un’attrice davvero molto interessante. Si tratta dell’ascolana Alice Pagani, classe 1998, nota in particolare per aver interpretato il ruolo di Ludovica Storti nella serie televisiva Baby, ispirata a fatti di cronaca realmente accaduti.

Alice Pagani e Vasco Rossi: i fan commentano le loro foto insieme

Il cantante e l’attrice hanno subito dimostrato un grande feeling nel nostro delle riprese e questo non è sicuramente passato inosservato. Oltre a Baby, la giovane attrice ha esordito nel film Il permesso – 48 ore fuori, per la regia di Claudio Amendola, ma non solo. Infatti è stata diretta da diversi altri registi italiani, tra cui Guido Chiesa, Andrea De Sica, Valerio Mieli e soprattutto Paolo Sorrentino, che l’ha inserita nel cast sia di Loro 1 che di Loro 2.

Adesso per la giovanissima attrice un’altra importante esperienza, al fianco di Vasco Rossi nel videoclip che sta realizzando il noto rocker per il suo prossimo singolo, del quale al momento non si conosce l’uscita. Fierissima di sua figlia, nei commenti apparsi su un post di Facebook di Vasco Rossi, è Olga, la mamma di Alice Pagani. “Guardi mia figlia con tenerezza. Che emozione”, scrive la donna. Ma c’è anche chi nota un feeling ‘eccessivo’ e scherza sulla questione: “Così fai ingelosire la Laura!”.

