Ludwig, chi è il dj e rapper romano: carriera, successi, vero nome

Ludwig, dalle sonorità allegre, i testi leggeri e mai banali, ha fatto della spensieratezza il suo punto di forza. Si è tenuto lontani dai suoni indie e trap che stanno spopolando in questi anni.

Il suo vero nome è Ludovico Franchitti, nasce nel 1992 dopo essersi fatto conoscere come dj, aprendo i vari concerti per alcune personalità della scena rap e trap romana.

Con il brano “Domani ci passa” e “Un po’ de que” riscuote molto successo in streaming, subito dopo ha firmato per una casa discografica major e pubblicando un nuovo singolo.

Era legato alla Dark Polo Gang, in passato infatti aprì per loro qualche concerto, mentre negli ultimi anni ha cercato di mettere le distanze dalla trap music, per poi cominciare a scrivere, registrare e pubblicare le sue canzoni.

Ha collaborato con Daniele Autore, la voce e chitarra principale della band pop punk Vanilla Sky. Nel giro di poco tempo è diventato un fenomeno virale sui social soprattutto su Instagram vanta oltre 130.000 followers.

Tanti ragazzi e ragazze di Roma lo seguono, diventa un idolo nel quartiere Trieste, esattamente in piazza Caprera i suoi fan hanno creato una targa con su scritto “Piazza Ludwig” proprio per omaggiarlo.

Ludwig, il dj faceva parte della Dark Polo Gang, adesso si discosta dalla musica trap per cantare

Nel 2018 a Maggio pubblica il suo disco d’esordio “Curioso” conterrà le hit “Domani ci passa” e “Un po’ de que”, il suo team soprannominato “guerrilla marketing” venne impiegato per affiggere in giro per Roma alcuni manifesti misteriosi.

Su questi manifesti c’era stampata l’emoticon dubbiosa, questo ha contribuito alla viralità del suo album e del suo successo sui social. Durante il suo primo tour estivo si è esibito in Italia e in Europa, ha fatto tappa a Mykonos e Formentera, per poi firmare con una major discografica la Warner.

Il suo singolo “Dopo mezzanotte” è il primo lavoro pubblicato con la major discografica internazionale, questo ha permesso all’artista di evolversi sia musicalmente che personalmente nella sua vita di tutti i giorni.

I suoi fan su Instagram hanno cercano in tutti i modi di sostenerlo supportandolo in ogni progetto pubblicato nelle sue storie.

